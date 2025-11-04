logo

Орбан планирует задобрить Трампа ради российской нефти: громкие подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан планирует задобрить Трампа ради российской нефти: громкие подробности

Венгрия готовит предложение США, которое позволит сохранить импорт российской нефти и одновременно усилить сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

4 ноября 2025, 14:20
Автор:
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем их переговоров станет энергетическое сотрудничество.

Орбан планирует задобрить Трампа ради российской нефти: громкие подробности

Согласно правительственным источникам, Орбан планирует предложить масштабное энергетическое соглашение, в котором Будапешт будет просить Вашингтон признать, что, учитывая исторические, географические и технические факторы, Венгрия не может в ближайшее время отказаться от российской нефти и газа. В то же время, Венгрия готова увеличить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности в вопросах малых модульных реакторов, хранения топлива и отработанных ядерных отходов.

Источники также отмечают, что за кулисами обсуждается не только энергетическое соглашение, но и геополитическое партнерство между двумя странами. Венгрия пытается найти баланс между сохранением поставок энергоносителей из России и усилением экономических и стратегических связей с США.

Ранее Орбан заявил, что планирует убедить Трампа в вопросе ослабления американских санкций в отношении российских энергоресурсов. Венгерская сторона уточнила, что в ходе встречи 7 ноября будут подписаны соглашения в области энергетики и обороны.

По данным источников, венгерское правительство активно готовится к подписанию энергетического соглашения с США, основные пункты которого сосредоточены на обеспечении энергетической безопасности Венгрии посредством российских энергоресурсов и углублении экономических отношений с американскими партнерами.

Как уже писали "Комментарии", война России против Украины должна завершиться прекращением огня на текущей линии фронта. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью агентству Anadolu. Он подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа и Украины совпадают.



Теги:

