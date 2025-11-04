Орбан планує задобрити Трампа заради російської нафти: гучні подробиці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем їхніх переговорів стане енергетична співпраця.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з урядовими джерелами, Орбан планує запропонувати масштабну енергетичну угоду, в якій Будапешт проситиме Вашингтон визнати, що з огляду на історичні, географічні та технічні фактори, Угорщина не може найближчим часом відмовитися від російської нафти й газу. Водночас Угорщина готова збільшити співпрацю з США у сфері ядерної енергетики, зокрема в питаннях малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих ядерних відходів.

Джерела також зазначають, що за лаштунками обговорюється не лише енергетична угода, але й геополітичне партнерство між двома країнами. Угорщина намагається знайти баланс між збереженням постачання енергоносіїв з Росії та посиленням економічних і стратегічних зв'язків з США.

Раніше Орбан заявив, що планує переконати Трампа в питанні послаблення американських санкцій щодо російських енергоресурсів. Угорська сторона уточнила, що під час зустрічі 7 листопада будуть підписані угоди в галузях енергетики та оборони.

За даними джерел, угорський уряд активно готується до підписання енергетичної угоди з США, основні пункти якої зосереджені на забезпеченні енергетичної безпеки Угорщини за допомогою російських енергоресурсів та на поглибленні економічних відносин з американськими партнерами.

