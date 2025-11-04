logo

Орбан и Фицо хотят оставить украинцев без газа: озвучен неоднозначный сценарий
НОВОСТИ

Орбан и Фицо хотят оставить украинцев без газа: озвучен неоднозначный сценарий

Венгрия и Словакия угрожали ограничить поставки электроэнергии в Украину, однако неизвестно, что будет с газом.

4 ноября 2025, 08:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Из-за массированных ударов России по газовой инфраструктуре Украины резко возросла потребность в импорте газа из ЕС. На фоне политической напряженности и угроз от руководства Венгрии и Словакии по сокращению поставок электроэнергии возникает вопрос о возможных ограничениях импорта газа из этих стран. В своем интервью "Главкому" президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец оценил риски, связанные с политикой

Орбан и Фицо хотят оставить украинцев без газа: озвучен неоднозначный сценарий

Фото: из открытых источников

По словам Мизовца, невзирая на внутриполитические процессы в Венгрии (где в течение полугода ожидаются выборы) и пророссийскую риторику правительства, премьер Орбан маловероятно прекратит транзит газа в Украину. Эксперт подчеркнул, что такой шаг нанес бы серьезный ущерб самим отношениям Венгрии с ЕС.

"Если, не дай Бог, транзит будет прерван, это может стать триггером для ЕС и заставит задать вопрос ребром относительно действий Венгрии. Возникнет выбор: либо продолжение пребывания Венгрии в ЕС с взрывными действиями, либо обеспечение выживания Украины".

Мизовец также напомнил о наличии рычагов влияния на Венгрию и Словакию, которые могут помочь сбалансировать ситуацию.

"Мы до сих пор поставляем российскую нефть "Дружбой" в эти страны, поэтому есть инструменты влияния", — говорит эксперт.

По мнению эксперта, до радикальных действий, таких, как полное перекрытие газового транзита, дело не дойдет, но гарантий нет.

Как уже писали "Комментарии", после введения новых санкций против России крупные нефтеперерабатывающие заводы Турции начали увеличивать закупки нефти из источников, не связанных с Москвой, сообщает Reuters. По словам российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, Турция входит в число крупнейших импортеров российской нефти вместе с Китаем и Индией, но последние события заставляют страну искать альтернативные поставки.




