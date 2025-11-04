Орбан и Фицо хотят оставить украинцев без газа: озвучен неоднозначный сценарий

Из-за массированных ударов России по газовой инфраструктуре Украины резко возросла потребность в импорте газа из ЕС. На фоне политической напряженности и угроз от руководства Венгрии и Словакии по сокращению поставок электроэнергии возникает вопрос о возможных ограничениях импорта газа из этих стран. В своем интервью "Главкому" президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец оценил риски, связанные с политикой

Фото: из открытых источников

По словам Мизовца, невзирая на внутриполитические процессы в Венгрии (где в течение полугода ожидаются выборы) и пророссийскую риторику правительства, премьер Орбан маловероятно прекратит транзит газа в Украину. Эксперт подчеркнул, что такой шаг нанес бы серьезный ущерб самим отношениям Венгрии с ЕС.

"Если, не дай Бог, транзит будет прерван, это может стать триггером для ЕС и заставит задать вопрос ребром относительно действий Венгрии. Возникнет выбор: либо продолжение пребывания Венгрии в ЕС с взрывными действиями, либо обеспечение выживания Украины".

Мизовец также напомнил о наличии рычагов влияния на Венгрию и Словакию, которые могут помочь сбалансировать ситуацию.

"Мы до сих пор поставляем российскую нефть "Дружбой" в эти страны, поэтому есть инструменты влияния", — говорит эксперт.

По мнению эксперта, до радикальных действий, таких, как полное перекрытие газового транзита, дело не дойдет, но гарантий нет.

