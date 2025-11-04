logo_ukra

Орбан і Фіцо хочуть залишити українців без газу: озвучено неоднозначний сценарій
Орбан і Фіцо хочуть залишити українців без газу: озвучено неоднозначний сценарій

Угорщина та Словаччина погрожували обмежити постачання електроенергії в Україну, однак невідомо, що буде з газом.

4 листопада 2025, 08:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Через масовані удари Росії по газовій інфраструктурі України різко зросла потреба в імпорті газу з ЄС. На фоні політичної напруженості та погроз від керівництва Угорщини та Словаччини щодо скорочення постачання електроенергії виникає питання про можливі обмеження імпорту газу з цих країн. У своєму інтерв’ю "Главкому" президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець оцінив ризики, пов’язані з політикою

Орбан і Фіцо хочуть залишити українців без газу: озвучено неоднозначний сценарій

Фото: з відкритих джерел

За словами Мизовця, попри внутрішньополітичні процеси в Угорщині (де протягом пів року очікуються вибори) та проросійську риторику уряду, прем’єр Орбан малоймовірно припинить транзит газу в Україну. Експерт підкреслив, що такий крок завдав би серйозної шкоди самим відносинам Угорщини з ЄС.

"Якщо, не дай Бог, транзит буде перервано, це може стати тригером для ЄС і змусить поставити питання руба щодо дій Угорщини. Виникне вибір: або продовження перебування Угорщини в ЄС із підривними діями, або забезпечення виживання України".

Мизовець також нагадав про наявність певних важелів впливу на Угорщину та Словаччину, які можуть допомогти збалансувати ситуацію.

"Ми досі постачаємо російську нафту "Дружбою" до цих країн, тож є інструменти впливу", — каже експерт. 

На думку експерта, до радикальних дій, таких як повне перекриття газового транзиту, справа не дійде, але гарантій немає.

Як вже писали "Коментарі", після введення нових санкцій проти Росії великі нафтопереробні заводи Туреччини почали збільшувати закупівлі нафти з джерел, не пов’язаних із Москвою, повідомляє Reuters. За словами російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, Туреччина входить до числа найбільших імпортерів російської нафти разом із Китаєм та Індією, але останні події змушують країну шукати альтернативні постачання.




