Орбан и Фицо идут ва-банк: Будапешт и Братислава выставили Украине ультиматум
НОВОСТИ

Орбан и Фицо идут ва-банк: Будапешт и Братислава выставили Украине ультиматум

Венгрия и Словакия создают совместную комиссию и требуют от Киева доступа к трубопроводу

27 февраля 2026, 13:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о договоренности со словацким коллегой Роберт Фицо о создании совместной следственной комиссии по проверке состояния нефтепровода Дружба. Об этом Орбан сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Орбан и Фицо идут ва-банк: Будапешт и Братислава выставили Украине ультиматум

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона во главе с Владимиром Зеленским объясняет остановку работы трубопровода по техническим причинам. В то же время, Будапешт и Братислава считают такие аргументы неубедительными и заявляют об отсутствии технических препятствий.

Виктор Орбан утверждает, что транспортировка нефти приостановлена по политическим мотивам, а это якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

Именно поэтому, по его словам, стороны договорились направить совместную комиссию, которая должна "собственными глазами" оценить реальное состояние инфраструктуры.

Глава венгерского правительства призвал Киев предоставить комиссии доступ на украинскую территорию и обеспечить условия для работы экспертов.

Инициатива может обострить дискуссию вокруг энергетической политики и транзита российской нефти через Украину. Вопрос "Дружбы" уже не в первый раз становится инструментом политического давления в регионе, а новая совместная проверка обещает превратиться в очередной дипломатический тест для отношений Киева с Будапештом и Братиславой.

Читайте на портале "Комментарии" — коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается, несмотря на громкие заявления премьер-министров Виктор Орбан и Роберт Фицо о возможной остановке поставок в Украину. Это подтверждают данные европейской сети операторов систем передачи ENTSO-E.




