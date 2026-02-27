logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Орбан і Фіцо йдуть ва-банк: Будапешт і Братислава виставили Україні ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан і Фіцо йдуть ва-банк: Будапешт і Братислава виставили Україні ультиматум

Угорщина та Словаччина створюють спільну комісію і вимагають від Києва доступу до трубопроводу

27 лютого 2026, 13:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про домовленість зі словацьким колегою Роберт Фіцо щодо створення спільної слідчої комісії для перевірки стану нафтопроводу Дружба. Про це Орбан повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Орбан і Фіцо йдуть ва-банк: Будапешт і Братислава виставили Україні ультиматум

Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона на чолі з Володимиром Зеленським пояснює зупинку роботи трубопроводу технічними причинами. Водночас Будапешт і Братислава вважають такі аргументи непереконливими та заявляють про відсутність технічних перешкод.

Віктор Орбан стверджує, що транспортування нафти припинено з політичних мотивів, а це нібито ставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини. 

Саме тому, за його словами, сторони домовилися направити спільну комісію, яка має “на власні очі” оцінити реальний стан інфраструктури.

Глава угорського уряду закликав Київ надати комісії доступ до української території та забезпечити умови для роботи експертів.

Ініціатива може загострити дискусію довкола енергетичної політики та транзиту російської нафти через Україну. Питання “Дружби” вже не вперше стає інструментом політичного тиску в регіоні, а нова спільна перевірка обіцяє перетворитися на черговий дипломатичний тест для відносин Києва з Будапештом і Братиславою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — комерційний імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини продовжується, незважаючи на гучні заяви прем'єр-міністрів Віктор Орбан та Роберт Фіцо про можливе зупинення постачання в Україну. Це підтверджують дані європейської мережі операторів систем передачі ENTSO-E.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини