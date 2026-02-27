Орбан і Фіцо йдуть ва-банк: Будапешт і Братислава виставили Україні ультиматум

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про домовленість зі словацьким колегою Роберт Фіцо щодо створення спільної слідчої комісії для перевірки стану нафтопроводу Дружба. Про це Орбан повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона на чолі з Володимиром Зеленським пояснює зупинку роботи трубопроводу технічними причинами. Водночас Будапешт і Братислава вважають такі аргументи непереконливими та заявляють про відсутність технічних перешкод.

Віктор Орбан стверджує, що транспортування нафти припинено з політичних мотивів, а це нібито ставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

Саме тому, за його словами, сторони домовилися направити спільну комісію, яка має “на власні очі” оцінити реальний стан інфраструктури.

Глава угорського уряду закликав Київ надати комісії доступ до української території та забезпечити умови для роботи експертів.

Ініціатива може загострити дискусію довкола енергетичної політики та транзиту російської нафти через Україну. Питання “Дружби” вже не вперше стає інструментом політичного тиску в регіоні, а нова спільна перевірка обіцяє перетворитися на черговий дипломатичний тест для відносин Києва з Будапештом і Братиславою.

