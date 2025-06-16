logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан и Фицо не выполнили задание Путина: какой выход нашли в ЕС по отказу от российского газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан и Фицо не выполнили задание Путина: какой выход нашли в ЕС по отказу от российского газа

FT пишет о том, что европейским компаниям планируют запретить заключать новые контракты на поставку российского газа с немедленным вступлением в силу

сегодня, 15:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия выступит с предложением запретить все новые контракты на поставку российского газа на основании торгового права. Это позволит обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии. Как  Financial Times пишет, что компаниям планируют запретить заключать новые контракты на поставку российского газа с немедленным вступлением в силу. Краткосрочные контракты на импорт трубопроводного и сжиженного газа из России должны быть прекращены с 2026 года, а долгосрочные контракты будут действовать до 1 января 2028 года.

Орбан и Фицо не выполнили задание Путина: какой выход нашли в ЕС по отказу от российского газа

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В качестве уступки Венгрии и Словакии, которые импортируют российский газ, им будет предоставлено исключение до 2027 года для постепенного прекращения действующих газовых контрактов, сообщили чиновники.

Эти предложения появились после публикации комиссией плана по отказу от российской нефти и газа к 2027 году. Стоит отметить, что газ из России составляет менее 19% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, по сравнению с примерно двумя пятыми на момент полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Для реализации этого шага Еврокомиссия намерена использовать торговое право, что позволит принять решение, имея одобрение большинства государств-членов, а не всех. Она также сошлется на статьи учредительного договора ЕС, согласно которым энергетическая политика блока должна обеспечивать безопасность поставок.

Компании должны будут предоставлять таможенным органам подробную информацию о газовых контрактах, чтобы доказать, что он не поступает из Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо оказать усиленное давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Еврочиновница также призвала страны G7 как можно скорее усилить санкции для достижения этой цели.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/8b005c13-2088-47cd-aa47-9163e36efa4a
Теги:

Новости

Все новости