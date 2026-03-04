logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан и Фицо поставили Киеву страшный ультиматум в ЕС: чего требуют уже сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан и Фицо поставили Киеву страшный ультиматум в ЕС: чего требуют уже сейчас

Венгрия и Словакия потребовали возобновить транзит нефти через 'Дружбу', обвинив Украину в отказе, несмотря на техническую возможность.

4 марта 2026, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ходе заседания координационной группы ЕС по нефти 4 марта Венгрия и Словакия подняли тему перезапуска нефтепровода "Дружба" для транзита российской нефти в Европу. Об этом корреспондент "Европейской правды" сообщил анонимное должностное лицо ЕС, знакомое с ходом дискуссии.

Орбан и Фицо поставили Киеву страшный ультиматум в ЕС: чего требуют уже сейчас

Фото: из открытых источников

По его словам, представители обеих стран потребовали возобновить транзит нефти через "Дружбу" и обвинили Украину в нежелании это сделать, несмотря на наличие технических возможностей.

"Венгрия и Словакия подняли вопрос 'Дружбы' на координационной группе сегодня утром", — добавил собеседник.

Он уточнил, что следующее заседание этой группы может пройти уже на следующей неделе.

В то же время основная часть заседания экспертного уровня была посвящена обсуждению последствий событий на Ближнем Востоке и в Иране для поставки нефти в ЕС. Эксперты отметили, что серьезных проблем с безопасностью поставок нет, однако рост цен и возможные долгосрочные последствия остаются серьезной проблемой для европейских стран.

По словам чиновника, на данный момент государство ЕС не планирует никаких скоординированных действий по стабилизации поставок нефти. В то же время вопрос перезапуска "Дружбы" продолжает вызывать напряжение между странами Евросоюза и Украиной, ведь транзит российской нефти через территорию Украины является как политическим, так и техническим вопросом.

Портал "Комментарии" уже писал , что заместитель командира роты 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Порох" рассказал, что российские войска в Харьковской области продолжают попытки наступления, однако ситуация на фронте остается контролируемой. В комментарии ТСН он отметил, что оккупанты регулярно обстреливают позиции украинских сил, однако пока не используют тяжелую технику.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости