В ходе заседания координационной группы ЕС по нефти 4 марта Венгрия и Словакия подняли тему перезапуска нефтепровода "Дружба" для транзита российской нефти в Европу. Об этом корреспондент "Европейской правды" сообщил анонимное должностное лицо ЕС, знакомое с ходом дискуссии.

Фото: из открытых источников

По его словам, представители обеих стран потребовали возобновить транзит нефти через "Дружбу" и обвинили Украину в нежелании это сделать, несмотря на наличие технических возможностей.

"Венгрия и Словакия подняли вопрос 'Дружбы' на координационной группе сегодня утром", — добавил собеседник.

Он уточнил, что следующее заседание этой группы может пройти уже на следующей неделе.

В то же время основная часть заседания экспертного уровня была посвящена обсуждению последствий событий на Ближнем Востоке и в Иране для поставки нефти в ЕС. Эксперты отметили, что серьезных проблем с безопасностью поставок нет, однако рост цен и возможные долгосрочные последствия остаются серьезной проблемой для европейских стран.

По словам чиновника, на данный момент государство ЕС не планирует никаких скоординированных действий по стабилизации поставок нефти. В то же время вопрос перезапуска "Дружбы" продолжает вызывать напряжение между странами Евросоюза и Украиной, ведь транзит российской нефти через территорию Украины является как политическим, так и техническим вопросом.

