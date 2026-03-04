logo_ukra

Орбан і Фіцо поставили Києву страшний ультиматум у ЄС: чого вимагають вже зараз
Орбан і Фіцо поставили Києву страшний ультиматум у ЄС: чого вимагають вже зараз

Угорщина та Словаччина вимагали відновити транзит нафти через 'Дружбу', звинувативши Україну у відмові попри технічну можливість

4 березня 2026, 16:20
Автор:
Клименко Елена

Під час засідання координаційної групи ЄС з питань нафти 4 березня Угорщина та Словаччина порушили тему перезапуску нафтопроводу "Дружба" для транзиту російської нафти до Європи. Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив анонімний посадовець ЄС, знайомий із ходом дискусії.

Орбан і Фіцо поставили Києву страшний ультиматум у ЄС: чого вимагають вже зараз

За його словами, представники обох країн вимагали відновити транзит нафти через "Дружбу" та звинуватили Україну у небажанні це зробити, попри наявність технічних можливостей.

"Угорщина та Словаччина порушили питання 'Дружби' на координаційній групі сьогодні вранці", – додав співрозмовник.

Він уточнив, що наступне засідання цієї групи може відбутися вже наступного тижня.

Разом із цим основна частина засідання експертного рівня була присвячена обговоренню наслідків подій на Близькому Сході та в Ірані для постачання нафти в ЄС. Експерти відзначили, що наразі серйозних проблем із безпекою постачання немає, проте зростання цін і можливі довгострокові наслідки залишаються серйозною проблемою для європейських країн.

За словами посадовця, на цей момент держава ЄС не планує жодних скоординованих дій для стабілізації постачання нафти. Водночас питання перезапуску "Дружби" продовжує викликати напруження між країнами Євросоюзу та Україною, адже транзит російської нафти через територію України є як політичним, так і технічним питанням.

