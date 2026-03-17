Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир ЕС Орбан и Фицо таки дожали: на какое решение согласился Киев
Орбан и Фицо таки дожали: на какое решение согласился Киев

Брюссель дает деньги и экспертам для запуска Дружбы: вопрос энергобезопасности Европы обостряется

17 марта 2026, 14:21
Кравцев Сергей

Европейский Союз предложил Украине финансовую и техническую помощь по восстановлению поставок нефти в Центральную Европу через нефтепровод "Дружба". Киев согласился с этой инициативой. Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

Решение было принято после российских ударов 27 января по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", которые привели к остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. В ответ Брюссель начал интенсивные переговоры со странами-членами и Украиной для скорейшего возобновления транзита.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно", – отмечается в заявлении.

В Брюсселе подчеркивают, что ключевым приоритетом остается энергетическая безопасность всех европейских граждан. В то же время, ЕС не ограничивается только восстановлением поврежденной инфраструктуры, но и работает над диверсификацией поставок.

В частности, речь идет о поиске альтернативных маршрутов транспортировки нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов в будущем.

Таким образом, возобновление работы "Дружбы" стало не только техническим, но и стратегическим вопросом для ЕС. На фоне атак РФ энергетика снова оказалась в центре геополитического противостояния, а Украина – ключевым звеном в обеспечении стабильности поставок.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что техническое восстановление нефтепровода "Дружба" может занять до двух месяцев. В то же время президент подчеркнул, что вопрос ремонта связан не только с техническими работами, но и с более широким политическим и экономическим контекстом.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что Украина не имеет отношения к повреждению трубопровода. Зеленский заявил, что объект попал под удары России.




Источник: https://x.com/vonderleyen/status/2033857666250854887
