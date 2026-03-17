logo_ukra

BTC/USD

74050

ETH/USD

2327.55

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Орбан і Фіцо таки дотисли: на яке рішення погодився Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан і Фіцо таки дотисли: на яке рішення погодився Київ

Брюссель дає гроші й експертів для запуску “Дружби”: питання енергобезпеки Європи загострюється

17 березня 2026, 14:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз запропонував Україні фінансову та технічну допомогу для відновлення поставок нафти до Центральної Європи через нафтопровід "Дружба". Київ погодився на цю ініціативу. Про це йдеться у спільній заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та глави Європейської ради Антоніу Кошти.

Орбан та Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Рішення ухвалили після російських ударів 27 січня по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", які призвели до зупинки постачання нафти до Угорщини та Словаччини. У відповідь Брюссель розпочав інтенсивні переговори з країнами-членами та Україною для якнайшвидшого відновлення транзиту.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона позитивно сприйняла та прийняла цю пропозицію. Європейські експерти готові приступити до роботи негайно", — зазначається у заяві.

У Брюсселі підкреслюють, що ключовим пріоритетом залишається енергетична безпека всіх європейських громадян. Водночас ЄС не обмежується лише відновленням пошкодженої інфраструктури, а й працює над диверсифікацією постачань.

Зокрема, йдеться про пошук альтернативних маршрутів транспортування неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи, щоб зменшити залежність від російських ресурсів у майбутньому.

Таким чином, відновлення роботи "Дружби" стало не лише технічним, а й стратегічним питанням для ЄС. На тлі атак РФ енергетика знову опинилася в центрі геополітичного протистояння, а Україна – ключовою ланкою у забезпеченні стабільності постачань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що технічне відновлення нафтопроводу  "Дружба" може зайняти до двох місяців. Водночас президент наголосив, що питання ремонту пов’язане не лише з технічними роботами, а й із ширшим політичним і економічним контекстом.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що Україна не причетна до пошкодження трубопроводу. Зеленський заявив, що об’єкт потрапив під удари Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2033857666250854887
Теги:

Новини

Всі новини