Орбан и Мадяр заговорили о хороших отношениях с Путиным: озвучен прогноз о последствиях для Украины

Несмотря на смену власти в Венгрии, политика страны в отношении России фактически не претерпела изменений. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, комментируя заявление новой вице-премьер-министра и главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявившей о намерении Будапешта выстраивать с Москвой "прагматические отношения".

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Эксперт обратил внимание, что еще несколько месяцев назад новая руководительница венгерской дипломатии осуждала российские ракетные удары по Киеву, однако теперь говорит о необходимости сотрудничества с Кремлем.

"Вопрос действительно не в фамилиях. Венгрия после смены власти сугубо декоративно изменила свою политику", — подчеркнул Магда.

По его словам, приход к власти Петера Мадяра не означал изменения внешнеполитического курса страны.

"Пришел Петер Мадяр – младший, лучший, но в пиджаке Виктора Орбана. Анита Орбан просто реализует его намерения и говорит то, что он считает нужным", – отметил политолог.

Магда объяснил, что подобная позиция Будапешта в значительной степени связана с энергетической зависимостью от России. Речь идет, в частности, о достройке атомной электростанции "Пакш-2", а также поставках российского газа и нефти.

Политолог также напомнил, что именно Украина после повреждения нефтепровода "Дружба" оперативно возобновила его работу, чтобы не прекращались поставки нефти в Венгрию и Словакию.

В то же время, по словам Магды, Будапешт и дальше создает препятствия для европейской интеграции Украины.

"Именно Венгрия ставит палки в колеса европейской интеграции. Именно она не хочет открывать новые переговорные кластеры", – подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Нидерланды пока не имеют возможности предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot из своих складских запасов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны страны Кеэс Бакхейс, передает Радио Свобода.