Орбан і Мадяр заговорили про добрі стосунки з Путіним: озвучено прогноз про наслідки для України

Попри зміну влади в Угорщині, політика країни щодо Росії фактично не зазнала змін. Таку думку висловив політолог Євген Магда, коментуючи заяву нової віцепрем'єр-міністерки та очільниці МЗС Угорщини Аніти Орбан, яка заявила про намір Будапешта вибудовувати з Москвою "прагматичні відносини".

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Експерт звернув увагу, що ще кілька місяців тому нова керівниця угорської дипломатії засуджувала російські ракетні удари по Києву, однак тепер говорить про необхідність співпраці з Кремлем.

"Питання насправді не в прізвищах. Угорщина після зміни влади суто декоративно змінила свою політику", – наголосив Магда.

За його словами, прихід до влади Петера Мадяра не означав зміни зовнішньополітичного курсу країни.

"Прийшов Петер Мадяр – молодший, кращий, але в піджаку Віктора Орбана. Аніта Орбан просто реалізує його наміри й говорить те, що він вважає за потрібне", – зазначив політолог.

Магда пояснив, що така позиція Будапешта значною мірою пов'язана з енергетичною залежністю від Росії. Йдеться, зокрема, про добудову атомної електростанції "Пакш-2", а також постачання російського газу й нафти.

Політолог також нагадав, що саме Україна після пошкодження нафтопроводу "Дружба" оперативно відновила його роботу, щоб не припинялося постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Водночас, за словами Магди, Будапешт і надалі створює перешкоди для європейської інтеграції України.

"Саме Угорщина ставить палки в колеса європейській інтеграції. Саме вона не хоче відкривати нові переговорні кластери", – підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Нідерланди наразі не мають можливості надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх складських запасів. Про це повідомив речник Міністерства оборони країни Кеес Бакхейс, передає Радіо Свобода.