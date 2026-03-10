Орбан испытал невиданное унижение из-за Зеленского: детали громкого скандала

В период 9-12 марта политическая группа "Патриоты за Европу", созданная по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пыталась внести в повестку дня сессии Европарламента вопрос о "недопустимых угрозах" со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Цель этой инициативы — обсудить заявления Еврокомиссии и Совета ЕС по поводу высказываний украинского лидера, которые, по мнению венгерских депутатов, нарушают суверенитет Венгрии и ставят под сомнение политическую стабильность в регионе, пишет "Европейская правда".

Фото: из открытых источников

Известно, что провенгерские евродепутаты стремились организовать дебаты, чтобы подчеркнуть якобы неприемлемые действия Зеленского. Внесение запроса от имени группы "Патриоты за Европу" осуществлял Гаральд Вилимский, евродепутат от австрийской крайне правой партии "Свобода". Он процитировал слова Зеленского от 5 марта, где президент Украины обращался к "одному лицу", которое блокирует выделение кредита ЕС Украине на 90 млрд евро, намечая Орбана, и говорил о возможном ответе "ребят из ВСУ".

Против этой инициативы активно выступила евродепутат от проукраинской группы Renew Натальи Луазо. Она подчеркнула, что именно Орбан блокирует кредиты для Украины и создает препятствия для международной поддержки, тогда как Зеленский руководит страной, которая уже более четырех лет страдает от российской агрессии. Луазо подчеркнула, что настоящие угрозы исходят от действий венгерского премьера, а не украинского президента, и что критика Зеленского в этом контексте неуместна и политически мотивирована.

После дебатов предложение "Патриотов за Европу" было вынесено на голосование и получило негативный результат — депутаты Европарламента не поддержали его. Президент ЕП Роберта Мецола подтвердила, что повестка дня сессии осталась без изменений, и вопрос об угрозах Зеленского не был внесен в обсуждение. Это показывает напряженность в отношениях между частью венгерских политиков и Киевом в контексте европейской интеграции Украины.

