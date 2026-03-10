Орбан зазнав небаченого приниження через Зеленського: деталі гучного скандалу

У період 9–12 березня політична група "Патріоти за Європу", створена за ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, намагалася внести до порядку денного сесії Європарламенту питання про "неприпустимі погрози" з боку президента України Володимира Зеленського. Мета цієї ініціативи — обговорити заяви Єврокомісії та Ради ЄС щодо висловлювань українського лідера, які, на думку угорських депутатів, порушують суверенітет Угорщини та ставлять під сумнів політичну стабільність у регіоні, пише "Європейська правда".

Фото: з відкритих джерел

Відомо, що проугорські євродепутати прагнули організувати дебати, щоб підкреслити нібито неприйнятні дії Зеленського. Внесення запиту від імені групи "Патріоти за Європу" здійснював Гаральд Вілімський, євродепутат від австрійської крайньоправої партії "Свобода". Він процитував слова Зеленського від 5 березня, де президент України звертався до "однієї особи", яка блокує виділення кредиту ЄС Україні на 90 млрд євро, намічаючи Орбана, і говорив про можливу відповідь "хлопців із ЗСУ".

Проти цієї ініціативи активно виступила євродепутатка від проукраїнської групи Renew Наталі Луазо. Вона наголосила, що саме Орбан блокує кредити для України та створює перешкоди для міжнародної підтримки, тоді як Зеленський керує країною, що вже понад чотири роки потерпає від російської агресії. Луазо підкреслила, що справжні загрози походять від дій угорського прем’єра, а не українського президента, і що критика Зеленського в цьому контексті є недоречною та політично мотивованою.

Після дебатів пропозиція "Патріотів за Європу" була винесена на голосування і отримала негативний результат — депутати Європарламенту не підтримали її. Президентка ЄП Роберта Мецола підтвердила, що порядок денний сесії залишився без змін, і питання про погрози Зеленського не було внесене до обговорення. Цей випадок показує напруженість у відносинах між частиною угорських політиків та Києвом у контексті європейської інтеграції України.

