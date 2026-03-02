logo

Орбан может кардинально изменить решение о сверхважном решении для Украины: озвучен ультиматум
Орбан может кардинально изменить решение о сверхважном решении для Украины: озвучен ультиматум

Венгерский премьер предположил, что может снять блокировку украинского кредита, если ЕС официально оценит ущерб от повреждения нефтепровода "Дружба"

2 марта 2026, 12:00
Автор:
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассмотреть возможность разблокирования кредита для Украины от Европейского Союза на сумму 90 млрд. евро. По информации Politico со ссылкой на европейских дипломатов, условие заключается в предоставлении Будапешта оборонного займа на 16 млрд евро.

Орбан может кардинально изменить решение о сверхважном решении для Украины: озвучен ультиматум

Журналисты ознакомились с письмом Орбана президенту Европейского совета Антониу Кошта, в котором венгерский премьер намекнул на готовность отказаться от блокирования украинского кредита после официальной оценки убытков от повреждения нефтепровода "Дружба". Дипломаты отмечают, что позиция Венгрии может носить более широкий характер, а ключевой задачей Будапешта является обеспечение собственного оборонного финансирования в рамках программы Security Action for Europe (SAFE).

Эта программа предусматривает предоставление займов странам-членам и партнерским государствам для совместных оборонных закупок, а общий объем фонда достигает 150 млрд. евро. Венгрия ранее блокировала кредит для Украины, настаивая на возобновлении поставок нефти через "Дружбу".

Виктор Орбан также обратился к руководству ЕС с предложением создать специальную миссию по оценке состояния нефтепровода на территории Украины. Кроме того, венгерский премьер написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал возобновить работу трубопровода и обвинил Киев в вмешательстве в выборы.

Как уже писали "Комментарии", новая российская крылатая ракета "Изделие-30", которой враг наносит удары по Украине, имеет массу около 800 кг и дальность полета до 1 500 км. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



