Орбан может кардинально изменить решение о сверхважном решении для Украины: озвучен ультиматум

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассмотреть возможность разблокирования кредита для Украины от Европейского Союза на сумму 90 млрд. евро. По информации Politico со ссылкой на европейских дипломатов, условие заключается в предоставлении Будапешта оборонного займа на 16 млрд евро.

Фото: из открытых источников

Журналисты ознакомились с письмом Орбана президенту Европейского совета Антониу Кошта, в котором венгерский премьер намекнул на готовность отказаться от блокирования украинского кредита после официальной оценки убытков от повреждения нефтепровода "Дружба". Дипломаты отмечают, что позиция Венгрии может носить более широкий характер, а ключевой задачей Будапешта является обеспечение собственного оборонного финансирования в рамках программы Security Action for Europe (SAFE).

Эта программа предусматривает предоставление займов странам-членам и партнерским государствам для совместных оборонных закупок, а общий объем фонда достигает 150 млрд. евро. Венгрия ранее блокировала кредит для Украины, настаивая на возобновлении поставок нефти через "Дружбу".

Виктор Орбан также обратился к руководству ЕС с предложением создать специальную миссию по оценке состояния нефтепровода на территории Украины. Кроме того, венгерский премьер написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал возобновить работу трубопровода и обвинил Киев в вмешательстве в выборы.

