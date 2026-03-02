logo_ukra

Орбан може кардинально змінити рішення щодо надважливого рішення для України: озвучено ультиматум
Орбан може кардинально змінити рішення щодо надважливого рішення для України: озвучено ультиматум

Угорський прем’єр припустив, що може зняти блокування українського кредиту, якщо ЄС офіційно оцінить збитки від пошкодження нафтопроводу “Дружба”

2 березня 2026, 12:00
Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може розглянути можливість розблокування кредиту для України від Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. За інформацією Politico з посиланням на європейських дипломатів, умова полягає у наданні Будапешту оборонної позики на 16 млрд євро.

Орбан може кардинально змінити рішення щодо надважливого рішення для України: озвучено ультиматум

Журналісти ознайомилися з листом Орбана до президента Європейської ради Антоніу Кошта, у якому угорський прем’єр натякнув на готовність відмовитися від блокування українського кредиту після офіційної оцінки збитків від пошкодження нафтопроводу "Дружба". Дипломати зазначають, що позиція Угорщини може мати ширший характер, а ключовим завданням Будапешта є забезпечення власного оборонного фінансування в межах програми Security Action for Europe (SAFE).

Ця програма передбачає надання позик країнам-членам та партнерським державам для спільних оборонних закупівель, а загальний обсяг фонду досягає 150 млрд євро. Угорщина раніше блокувала кредит для України, наполягаючи на відновленні постачання нафти через "Дружбу".

Віктор Орбан також звернувся до керівництва ЄС із пропозицією створити спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу на території України. Крім того, угорський прем’єр написав відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському, у якому закликав відновити роботу трубопроводу та звинуватив Київ у втручанні у вибори.

Як вже писали "Коментарі", нова російська крилата ракета "Іздєліє-30", якою ворог здійснює удари по Україні, має масу близько 800 кг та дальність польоту до 1 500 км. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



