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Орбан назвал главную причину, почему Венгрия против Украины в ЕС

Премьер Венгрии считает, что это якобы Украина мешает установлению мира в Европе

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает. Соответствующее заявление премьер Венгрии сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025.

Орбан назвал главную причину, почему Венгрия против Украины в ЕС

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства высказал мнение, что якобы для Европы есть два плана и один из них – либеральный. Венгерский премьер считает большой ошибкой, что Брюссель решил занимать провоенную позицию.

"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС — это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", — сказал Орбан.

Он изложил свой план для Европы, который называется "Патриот" и состоит из четырех пунктов. Один из главных пунктов плана Орбана – это категорический запрет вступления Украины в ЕС.

План Орбана содержит следующие пункты:

"Мы хотим мира, нам не нужен восточный фронт, нам также не нужно членство Украины в ЕС".

"Мы хотим суверенитета, мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим совместного экономического управления, мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны".

"Мы должны защищать свободу, мы должны вернуть людям свободу политики, мысли и взглядов".

"Мы хотим вернуть Европу у мигрантов. Мы хотим христианской культуры, школ, основанных на национальных принципах, улиц и районов без страха. Мы хотим гордиться нашими народами".

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