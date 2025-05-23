Теперь мы будем платить взятку: Орбан пытается помешать планам Украины и ЕС

Венгрия хочет предотвратить реализацию плана Евросоюза по запрету импорта российских энергоносителей до 2027 года, как и помешать планам ЕС содержать украинскую армию. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"В своей политике цен на энергоносители они хотят навредить россиянам и тем самым помочь Украине, но Венгрия занимает противоположную позицию", — высказался Виктор Орбан.

Он заявил, что план Украины, который Евросоюз поможет реализовать, заключается в прекращении закупок газа и нефти у России.

"Если украинцам удастся добиться запрета на закупку российского газа в ЕС, Венгрии придется платить за энергоносители дополнительно 800 млрд форинтов (2,2 млрд долларов) ежегодно", — заявил премьер-министр.

Виктор Орбан добавил, что в этом случае счет за электроэнергию увеличится в два раза, а за отопление – в четыре раза.

Орбан сообщил, что Евросоюз готовится заключить с Украиной соглашение, которое позволит Киев содержать в состоянии боевой готовности армию численностью около миллиона человек, даже если не будет войны. По словам Виктора Орбана, "за это заплатим мы, европейцы".

"Между тем наши армии слабы. Теперь мы будем платить взятку, хотя Украина — нестабильное политическое государство. Это может даже представлять серьезную угрозу безопасности. Мы не будем отправлять деньги венгров в Украину, а если пустим их в Евросоюз, они впитают все наши деньги как губка", — заявил премьер-министр Венгрии.

Стоит отметить, что Европейская комиссия должна в июне предложить правовые меры по поэтапному прекращению импорта ЕС всего российского газа и сжиженного природного газа к концу 2027 года.

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