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Кравцев Сергей
Венгрия хочет предотвратить реализацию плана Евросоюза по запрету импорта российских энергоносителей до 2027 года, как и помешать планам ЕС содержать украинскую армию. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Он заявил, что план Украины, который Евросоюз поможет реализовать, заключается в прекращении закупок газа и нефти у России.
Виктор Орбан добавил, что в этом случае счет за электроэнергию увеличится в два раза, а за отопление – в четыре раза.
Орбан сообщил, что Евросоюз готовится заключить с Украиной соглашение, которое позволит Киев содержать в состоянии боевой готовности армию численностью около миллиона человек, даже если не будет войны. По словам Виктора Орбана, "за это заплатим мы, европейцы".
Стоит отметить, что Европейская комиссия должна в июне предложить правовые меры по поэтапному прекращению импорта ЕС всего российского газа и сжиженного природного газа к концу 2027 года.
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