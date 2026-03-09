Орбан обратился к ЕС с жестким требованием: в чем обвинил Украину

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на топливо в стране и призвал Европейский Союз пересмотреть санкции против российских энергоносителей. Об этом глава венгерского правительства сообщил в своем сообщении в Facebook.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По словам Орбана, цены на горючее в Венгрии растут не только из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, но и из-за прекращения транзита российской нефти по территории Украины по нефтепроводу "Дружба".

Венгерский премьер заявил, что, по его мнению, блокировка поставок российской нефти создает серьезные риски для энергетической безопасности не только Венгрии, но и всего Европейского Союза.

В этой связи Орбан объявил о проведении чрезвычайного заседания правительства, на котором планируют обсудить ситуацию на энергетическом рынке и возможные шаги по стабилизации поставок топлива.

Кроме того, глава венгерского правительства обратился к председателю Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен с призывом пересмотреть действующие санкционные ограничения против России в сфере энергетики.

"Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, наложенные на российские энергоносители. Я инициировал это в письме главе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен", — заявил Орбан.

Вопрос поставки российской нефти уже не раз становился предметом споров между Будапештом и Брюсселем. Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которые продолжают активно использовать российские энергоресурсы и выступают против более жесткой санкционной политики в отношении Москвы.

Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев резко высказался по поводу обострения риторики между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его мнению, между политиками фактически разворачивается "международное соревнование в неадекватности", которое может только усугубить украинско-венгерские отношения.



