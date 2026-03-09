Орбан звернувся до ЄС з жорсткою вимогою: у чому звинуватив Україну

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на паливо в країні та закликав Європейський Союз переглянути санкції проти російських енергоносіїв. Про це глава угорського уряду повідомив у своєму дописі у Facebook.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За словами Орбана, ціни на пальне в Угорщині зростають не лише через загострення ситуації на Близькому Сході, а й через припинення транзиту російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба".

Угорський прем’єр заявив, що, на його думку, блокування поставок російської нафти створює серйозні ризики для енергетичної безпеки не лише Угорщини, а й усього Європейського Союзу.

У зв’язку з цим Орбан оголосив про проведення надзвичайного засідання уряду, на якому планують обговорити ситуацію на енергетичному ринку та можливі кроки для стабілізації постачання пального.

Крім того, глава угорського уряду звернувся до голови Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн із закликом переглянути чинні санкційні обмеження проти Росії у сфері енергетики.

"У всій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, накладені на російські енергоносії. Я ініціював це у листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн", — заявив Орбан.

Питання постачання російської нафти вже неодноразово ставало предметом суперечок між Будапештом і Брюсселем. Угорщина залишається однією з небагатьох країн ЄС, які продовжують активно використовувати російські енергоресурси та виступають проти жорсткішої санкційної політики щодо Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв різко висловився щодо загострення риторики між президентом України Володимир Зеленський та прем’єр-міністром Угорщини Віктор Орбан. На його думку, між політиками фактично розгортається "міжнародне змагання в неадекватності", яке може лише погіршити українсько-угорські відносини.



