Орбан звернувся до ЄС з жорсткою вимогою: у чому звинуватив Україну
НОВИНИ

Орбан звернувся до ЄС з жорсткою вимогою: у чому звинуватив Україну

Прем’єр Угорщини заявив про «блокаду» нафтопроводу «Дружба» і звернувся до Брюсселя з вимогою переглянути обмеження на російські енергоносії

9 березня 2026, 15:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на паливо в країні та закликав Європейський Союз переглянути санкції проти російських енергоносіїв. Про це глава угорського уряду повідомив у своєму дописі у Facebook.

Орбан звернувся до ЄС з жорсткою вимогою: у чому звинуватив Україну

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За словами Орбана, ціни на пальне в Угорщині зростають не лише через загострення ситуації на Близькому Сході, а й через припинення транзиту російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба".

Угорський прем’єр заявив, що, на його думку, блокування поставок російської нафти створює серйозні ризики для енергетичної безпеки не лише Угорщини, а й усього Європейського Союзу.

У зв’язку з цим Орбан оголосив про проведення надзвичайного засідання уряду, на якому планують обговорити ситуацію на енергетичному ринку та можливі кроки для стабілізації постачання пального.

Крім того, глава угорського уряду звернувся до голови Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн із закликом переглянути чинні санкційні обмеження проти Росії у сфері енергетики.

"У всій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, накладені на російські енергоносії. Я ініціював це у листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн", — заявив Орбан.

Питання постачання російської нафти вже неодноразово ставало предметом суперечок між Будапештом і Брюсселем. Угорщина залишається однією з небагатьох країн ЄС, які продовжують активно використовувати російські енергоресурси та виступають проти жорсткішої санкційної політики щодо Москви.

