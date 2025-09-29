Орбан окончательно доигрался: в Европе анонсировали болезненный удар по соратнику Кремля

Глава Европейского совета Антониу Кошта взял на себя роль продвижения заявки Украины на вступление в ЕС вопреки сопротивлению со стороны Венгрии, учитывая предстоящий ключевой саммит в Копенгагене, пишет Politico.

Фото: из открытых источников

По информации пяти дипломатов и должностных лиц, Кошта работает над тем, чтобы заручиться поддержкой столиц стран ЕС для упрощения процедур вступления новых членов и разблокирования тупиковой ситуации вокруг членства Украины и Молдовы — Молдова, как кандидат, не может двигаться вперед, пока остается нерешенным вопрос с Украиной.

Эта дипломатическая инициатива является попыткой обойти Венгрию и ее премьер-министра Виктора Орбана, применяющего право вето, чтобы сдержать движение Украины в ЕС. В настоящее время процедуры вступления требуют одобрения на всех этапах единодушной поддержки со стороны 27 стран ЕС.

Согласно предложению Средства, старт переговорных кластеров – ключевых юридических блоков на пути к членству – может осуществляться по квалифицированному большинству вместо единогласного голосования. Для их закрытия все еще понадобится поддержка всех государств-членов, но снижение порога для начала переговоров позволит Украине и Молдове двигаться вперед с внедрением евростандартов даже в случае противодействия отдельных стран. Это откроет путь для продвижения заявок даже если одно или два государства выражают недовольство, — сообщил источник, знакомый с планом.

Дипломаты утверждают, что Кошта лично лоббирует эту идею во время своей "столичной пребывания", где встречается с рядом европейских лидеров, а также во время двусторонних разговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Украина активно работает над расширением возможностей в сфере оборонного производства, в частности в направлении модернизации ударных беспилотников и наращивания мощностей по изготовлению ракет. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил военный эксперт Игорь Романенко.