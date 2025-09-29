Орбан остаточно догрався: у Європі анонсували болючий удар по соратнику Кремля

Голова Європейської ради Антоніу Кошта взяв на себе роль просування заявки України на вступ до ЄС всупереч опору з боку Угорщини, з огляду на майбутній ключовий саміт у Копенгагені, пише Politico.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією п’яти дипломатів та посадовців, Кошта працює над тим, щоб заручитися підтримкою столиць країн ЄС для спрощення процедур вступу нових членів і розблокування тупикової ситуації навколо членства України та Молдови — адже Молдова, як кандидат, не може рухатися вперед, доки залишається нерозв’язаним питання з Україною.

Ця дипломатична ініціатива є намаганням обійти Угорщину і її прем’єр-міністра Віктора Орбана, який застосовує право вето, щоб стримати рух України до ЄС. Наразі процедури вступу вимагають схвалення на всіх етапах одностайної підтримки з боку 27 країн ЄС.

Згідно з пропозицією Кошти, старт переговірних кластерів — ключових юридичних блоків на шляху до членства — може здійснюватися за кваліфікованою більшістю замість одностайного голосування. Для ж їхнього закриття все ще знадобиться підтримка всіх держав-членів, але зниження порога для початку переговорів дозволить Україні й Молдові рухатися вперед із впровадженням євростандартів навіть у випадку протидії окремих країн. Це відкриє шлях для просування заявок навіть якщо одна або дві держави виказують невдоволення, — повідомило джерело, знайоме з планом.

Дипломати стверджують, що Кошта особисто лобіює цю ідею під час своєї "столичної перебувачки", де він зустрічається з низкою європейських лідерів, а також під час двосторонніх розмов на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

