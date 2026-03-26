Главная Новости Мир ЕС
НОВОСТИ

Орбан окончательно перешел все границы и разгромил Зеленского: озвучено громкое обвинение

Премьер Орбан снова обвиняет Украину во вмешательстве в выборы

26 марта 2026, 16:50
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул серьезные обвинения в адрес Украины, заявив о якобы шпионской деятельности на территории своей страны. В своем последнем заявлении, обнародованном через Facebook, он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, призвав "забрать своих агентов домой" и уважать независимость Венгрии.

Орбан окончательно перешел все границы и разгромил Зеленского: озвучено громкое обвинение

Фото: из открытых источников

Орбан утверждает, что Украина активно вмешивается во внутреннюю политику Венгрии накануне выборов. По его словам, Киев якобы "активировал агентов в политической среде" страны и привлек ИТ-специалистов, работающих на оппозиционную партию "Тиса". Премьер подчеркнул, что наблюдаемый сейчас уровень иностранного вмешательства беспрецедентен в новейшей истории венгерских выборов.

"Мы делаем все возможное, чтобы венгерские избиратели могли принимать решение без давления внешних сил", — отметил Орбан.

При этом он добавил, что власти страны постоянно контролируют ситуацию и принимают меры по предотвращению иностранного влияния. Он назвал действия якобы украинских агентов "циничной попыткой манипуляций", направленной на дестабилизацию политического процесса в Венгрии.

Орбан неоднократно подчеркивал, что национальные интересы Венгрии и волеизъявление граждан являются приоритетом, а любое вмешательство извне недопустимо. В своей речи он призвал украинскую сторону отреагировать быстро и вывести своих сотрудников во избежание эскалации конфликта между странами.

Политические эксперты отмечают, что такие заявления могут усугубить напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной, особенно на фоне будущих избирательных кампаний и усиления контроля за информационным пространством. В то же время Орбан пытается демонстрировать электорату решимость в защите национальных интересов и суверенитета.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что народный депутат Украины Федор Вениславский обратился в Верховную Раду с срочным призывом принять законодательные акты о создании Космических и Киберсил. По его словам, введение в действие закона о Космических силах станет адекватной реакцией на применение Россией ракет "Орешник".



