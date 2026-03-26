Орбан остаточно перейшов усі межі і розгромив Зеленського: озвучено гучне звинувачення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув серйозні звинувачення на адресу України, заявивши про нібито шпигунську діяльність на території своєї країни. У своїй останній заяві, оприлюдненій через Facebook, він звернувся безпосередньо до українського президента Володимира Зеленського, закликавши "забрати своїх агентів додому" та поважати незалежність Угорщини.

Орбан стверджує, що Україна активно втручається у внутрішню політику Угорщини напередодні виборів. За його словами, Київ нібито "активував агентів у політичному середовищі" країни та залучив ІТ-фахівців, які працюють на опозиційну партію "Тиса". Прем’єр підкреслив, що рівень іноземного втручання, який він спостерігає зараз, є безпрецедентним у новітній історії угорських виборів.

"Ми робимо все можливе, щоб угорські виборці могли ухвалювати рішення без тиску зовнішніх сил", — зазначив Орбан.

При цьому він додав, що влада країни постійно контролює ситуацію та вживає заходів для запобігання іноземному впливу. Він назвав дії нібито українських агентів "цинічною спробою маніпуляцій", спрямованою на дестабілізацію політичного процесу в Угорщині.

Орбан неодноразово підкреслював, що національні інтереси Угорщини та волевиявлення громадян є пріоритетом, а будь-яке втручання ззовні неприпустиме. У своїй промові він закликав українську сторону відреагувати швидко та вивести своїх співробітників, щоб уникнути ескалації конфлікту між країнами.

Політичні експерти відзначають, що такі заяви можуть поглибити напруженість у відносинах між Угорщиною та Україною, особливо на тлі майбутніх виборчих кампаній та посилення контролю за інформаційним простором. Водночас, Орбан намагається демонструвати електорату рішучість у захисті національних інтересів і суверенітету.

