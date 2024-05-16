Орбан опечалился, что остался без Фицо: что должен делать своими силами

После того, как в Словакии сменилось правительство и пост премьера получил Роберт Фицо, страна начала путь к миру, заявил Виктор Орбан и добавил, что это было очень выгодно Венгрии.

Орбан и Фицо

Впрочем, как заявил венгерский премьер, после покушения Фицо не сможет быстро вернуться к работе, поэтому Венгрия теперь вынуждена сама бороться за мир.

"Мы сохраняем надежду на его выздоровление, но сейчас мы должны бороться за мир наедине",

– подчеркнул глава правительства Венгрии.

В этом контексте Орбан подчеркнул, что чрезвычайно важными станут предстоящие выборы в Европейский парламент. И добавил, что теперь Венгрия должна бороться за мир с удвоенными усилиями.

"Крайне важно прекратить насилие и проголосовать за мир 9 июня!"

– заявил венгерский премьер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан и Фицо являются близкими соратниками и сторонниками России. Именно они отстаивают интересы Кремля в Европейском Союзе и пытаются всячески нанести ущерб оказанию помощи Украине. Оба главы правительства считают, что войну в Украине нужно прекратить путем мирных переговоров с Россией. Впрочем, украинскую формулу мира они не считают реалистичной и поддерживают прихоти Кремля.

Кроме того, известно, что 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. После заседания правительства в него выстрелили несколько раз. Глава правительства получил ранения и был доставлен в больницу. Его состояние оценивали как тяжелое.

Орбан искренне расстроился , что на Фицо, которого он назвал своим другом, совершили нападение. По данным СМИ, он даже намерен посетить его в больнице.