Стала известна реакция Орбана на покушение на Фицо, которого он считает другом

На покушение на главу правительства Роберта Фицо отреагировал его коллега из Венгрии Виктор Орбан. В частности, в сети Х он заявил, что "шокирован" подобными событиями.

Орбан и Фицо

Орбан назвал покушение "отвратительным нападением" на своего друга, он добавил, что молится за здоровье Фицо.

Кроме того, сербские СМИ сообщили, что Орбан и президент Сербии Александар Вучич в следующие два-три дня планируют посетить Роберта Фицо.

Вместе с тем президент Словакии Петер Пеллегрини назвал покушение на Фицо угрозой для демократии и добавил, что политические взгляды не могут служить оправданием насилию.

"Я в ужасе от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению. Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов выразить свое несогласие демократическим и законным путем",

– заявил Пеллегрини.

Глава Словакии пожелал Фицо быстрого выздоровления.

Вместе с тем, на официальном аккауне словацкого премьера в Фейсбуке появилось сообщение о том, что он находится в состоянии, которое опасно для жизни. В сообщении подчеркнуто, что его на вертолете перевозят в Банскую Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, а глава правительства нуждается в немедленной помощи.

"Ближайшие несколько часов все решат",

– сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 мая на главу правительства Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. После заседания правительства в него стреляли, когда он вышел, чтобы встретиться с избирателями. Состояние Фицо оценивают как критическое.

На покушение на Фицо отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, он заявил , что Украина решительно осуждает акт насилия против главы правительства соседнего государства-партнера. Он добавил, что следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Кроме того, Зеленский пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Впрочем, аналитики предполагают, что скоро российские пропагандисты начнут искать украинский след в покушении на Фицо.





