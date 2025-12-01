Орбан перед выборами в очередной раз превзойдет: озвучен тревожный прогноз

Виктор Орбан не планирует уступать власти, даже несмотря на риск поражения на парламентских выборах 2026 года. Его партия "Фидес" уже готовится оказывать давление на избирателей, отметила венгерская оппозиционерка Каталин Чех.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

По ее словам, хотя события 1956 и советское подавление венгерской революции до сих пор помнят в стране, Орбану удалось восстановить политические связи с Россией. Его медийная стратегия и пропагандистские методы оказали значительное влияние на общественное мнение, замаскировав моральную неоднозначность этой дружбы с Путиным. Чех отмечает, что многие венгры, которые в других условиях никогда бы не поддержали тесное политическое сотрудничество с Москвой, сегодня меняют свое отношение.

Для поддержки нужного нарратива "Фидес" тратит значительные средства, что свидетельствует о глубоком проникновении пропаганды в общество. Однако Орбан не олицетворяет всю Венгрию. Оппозиционер напоминает о примере приема беженцев на границе во время войны: местные общины Восточной Венгрии объединялись, оказывали помощь в школах, готовили еду. По ее словам, именно это настоящее лицо страны и надежда на перемены после выборов.

Чех подчеркнула, что весенние парламентские выборы 2026 станут сложным испытанием. "Фидес" потратит огромные средства на избирательную кампанию, пропаганду и психологическое давление на граждан. Тем не менее, она верит, что воля населения победит, и это станет шансом вернуть страну на правильный путь.

По ее словам, за время правления Орбана жизнь большинства венгров существенно не улучшилась. Социологические исследования показывают потерю популярности премьера: люди устали жить с каждым днем, не ощущая реальных изменений, устали от пропаганды, языка ненависти и правительства, отодвинувшего страну на периферию Европы, подрывая безопасность и долгосрочные экономические интересы. Чех считает, что венгры стремятся к изменениям, и следующие выборы могут стать решающим шагом для их достижения.

