Віктор Орбан не планує поступатися владою, навіть попри ризик поразки на парламентських виборах 2026 року. Його партія "Фідес" вже готується чинити тиск на виборців, зазначила угорська опозиціонерка Каталін Чех.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

За її словами, хоча події 1956 року та радянське придушення угорської революції досі пам’ятають у країні, Орбану вдалося відновити політичні зв’язки з Росією. Його медійна стратегія та пропагандистські методи значно вплинули на громадську думку, замаскувавши моральну неоднозначність цієї дружби з Путіним. Чех зазначає, що багато угорців, які за інших умов ніколи б не підтримали тісну політичну співпрацю з Москвою, сьогодні змінюють своє ставлення.

Для підтримки потрібного наративу "Фідес" витрачає значні кошти, що свідчить про глибоке проникнення пропаганди в суспільство. Проте Орбан не уособлює всю Угорщину. Опозиціонерка нагадує про приклад прийому біженців на кордоні під час війни: місцеві громади Східної Угорщини об’єднувалися, надавали допомогу в школах, готували їжу. За її словами, саме це справжнє обличчя країни та надія на зміни після виборів.

Чех підкреслила, що весняні парламентські вибори 2026 року стануть складним випробуванням. "Фідес" витратить величезні кошти на виборчу кампанію, пропаганду та психологічний тиск на громадян. Проте вона вірить, що воля населення переможе, і це стане шансом повернути країну на правильний шлях.

За її словами, за час правління Орбана життя більшості угорців істотно не покращилося. Соціологічні дослідження показують втрату популярності прем’єра: люди втомилися жити від дня до дня, не відчуваючи реальних змін, стомилися від пропаганди, мови ненависті та уряду, який відсунув країну на периферію Європи, підриваючи безпеку та довгострокові економічні інтереси. Чех вважає, що угорці прагнуть змін, і наступні вибори можуть стати вирішальним кроком для їх досягнення.

"Коментарі" вже писали, що візит спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера до Москви може визначити долю мирного процесу щодо України або, навпаки, поставити його під загрозу, повідомляє The Times.