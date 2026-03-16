Орбан перед выборами выдал новое циничное заявление о войне в Украине: в чем обвинил Киев
Орбан перед выборами выдал новое циничное заявление о войне в Украине: в чем обвинил Киев

Орбан отметил, что венгры должны решить, кто возглавит правительство - он или Зеленский.

16 марта 2026, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова обострил свою риторику по отношению к Украине и президенту Владимиру Зеленскому накануне парламентских выборов 12 апреля, назвав их "решающим выбором между миром и войной". Об этом он заявил во время митинга в Национальный день Венгрии в центре Будапешта, сообщает Euronews.  

Орбан охарактеризовал свое правительство как единственный гарант внутренней стабильности страны и обвинил Киев в попытках вмешаться в избирательный процесс якобы при поддержке ЕС. По словам премьера, целью является отстранение его от власти. Он подчеркнул, что венгры должны определить, кто возглавит правительство страны — "он или Зеленский".

В своей речи Орбан также затронул тему экономики и безопасности, повторив обвинения Украины в "нефтяном шантаже". Он вспомнил инцидент с задержанием двух автомобилей украинского Сбербанка в Будапеште, где правоохранители изъяли наличные деньги и золото.

"Разве вам не хватает проблем на восточном фронте? Почему вы напали на нас? Мы – миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а затем отправьтесь за финансовой помощью в Брюссель", — заявил политик.

Далее Орбан акцентировал внимание на безопасности и будущем Венгрии, повторяя, что его страна не должна быть вовлечена в войну. Он противопоставил себя внешнему влиянию Украины и ЕС, утверждая, что эти силы стремятся сменить правительство в Будапеште. Премьер призвал к национальной солидарности: "Наши сыновья не будут гибнуть за Украину, они будут жить за Венгрию".

В завершение своей речи Орбан призвал избирателей поддержать его партию "Фидес", чтобы "защитить страну" и обеспечить по меньшей мере три миллиона голосов на выборах. Политик четко очертил свою повестку дня – сосредоточенность на национальной безопасности, экономической стабильности и сохранении контроля над венгерской политикой в условиях внешнего давления.

Портал "Комментарии" уже писал, что сейчас Украина активно работает над созданием коридоров для безопасного проникновения своих беспилотников в воздушное пространство Москвы, сообщил в эфире Radio NV Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра. По его словам, на выходных на подлете в российскую столицу было сбито более сотни украинских дронов, а аэродромы закрывались, что свидетельствует о подготовке Москвы к противодействию.

 



