Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова обострил свою риторику по отношению к Украине и президенту Владимиру Зеленскому накануне парламентских выборов 12 апреля, назвав их "решающим выбором между миром и войной". Об этом он заявил во время митинга в Национальный день Венгрии в центре Будапешта, сообщает Euronews.

Орбан охарактеризовал свое правительство как единственный гарант внутренней стабильности страны и обвинил Киев в попытках вмешаться в избирательный процесс якобы при поддержке ЕС. По словам премьера, целью является отстранение его от власти. Он подчеркнул, что венгры должны определить, кто возглавит правительство страны — "он или Зеленский".

В своей речи Орбан также затронул тему экономики и безопасности, повторив обвинения Украины в "нефтяном шантаже". Он вспомнил инцидент с задержанием двух автомобилей украинского Сбербанка в Будапеште, где правоохранители изъяли наличные деньги и золото.

"Разве вам не хватает проблем на восточном фронте? Почему вы напали на нас? Мы – миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а затем отправьтесь за финансовой помощью в Брюссель", — заявил политик.

Далее Орбан акцентировал внимание на безопасности и будущем Венгрии, повторяя, что его страна не должна быть вовлечена в войну. Он противопоставил себя внешнему влиянию Украины и ЕС, утверждая, что эти силы стремятся сменить правительство в Будапеште. Премьер призвал к национальной солидарности: "Наши сыновья не будут гибнуть за Украину, они будут жить за Венгрию".

В завершение своей речи Орбан призвал избирателей поддержать его партию "Фидес", чтобы "защитить страну" и обеспечить по меньшей мере три миллиона голосов на выборах. Политик четко очертил свою повестку дня – сосредоточенность на национальной безопасности, экономической стабильности и сохранении контроля над венгерской политикой в условиях внешнего давления.

