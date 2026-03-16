Орбан перед виборами видав нову цинічну заяву про війну в Україні: у чому звинуватив Київ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову загострив свою риторику щодо України та президента Володимира Зеленського напередодні парламентських виборів 12 квітня, назвавши їх "вирішальним вибором між миром і війною". Про це він заявив під час мітингу до Національного дня Угорщини в центрі Будапешта, повідомляє Euronews.

Орбан охарактеризував свій уряд як єдиний гарант внутрішньої стабільності країни та звинуватив Київ у спробах втрутитися у виборчий процес, нібито за підтримки ЄС. За словами прем’єра, метою є усунення його від влади. Він підкреслив, що угорці мають визначити, хто очолить уряд країни – "він чи Зеленський".

У своїй промові Орбан також торкнувся теми економіки та безпеки, повторивши звинувачення України у "нафтовому шантажі". Він згадав інцидент із затриманням двох автомобілів українського Ощадбанку у Будапешті, де правоохоронці вилучили готівку та золото.

"Хіба вам не вистачає проблем на східному фронті? Чому ви напали на нас? Ми – миролюбний народ. Віддайте нам нашу нафту, а потім рушайте за фінансовою допомогою до Брюсселя", — заявив політик.

Далі Орбан акцентував увагу на безпеці та майбутньому Угорщини, повторюючи, що його країна не повинна бути втягнута у війну. Він протиставив себе зовнішньому впливу України та ЄС, стверджуючи, що ці сили прагнуть змінити уряд у Будапешті. Прем’єр закликав до національної солідарності: "Наші сини не будуть гинути за Україну, вони житимуть за Угорщину".

На завершення своєї промови Орбан закликав виборців підтримати його партію "Фідес", щоб "захистити країну" та забезпечити щонайменше три мільйони голосів на виборах. Політик чітко окреслив свій порядок денний – зосередженість на національній безпеці, економічній стабільності та збереженні контролю над угорською політикою в умовах зовнішнього тиску.

