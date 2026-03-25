Орбан перекрывает газ Украине: какой ультиматум выставил Будапешт

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о приостановке транзита газа в Украину. Будапешт выдвинул циничный ультиматум, связанный с транзитом нефти и внутренними ценами на топливо.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а объем газа, который останется в Венгрии, будет сохраняться в Венгрии.

Премьер-министр сообщил, что на ближайшем заседании правительства также будет внесено соответствующее предложение.

По словам Орбана, Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", и "пока мы успешно защищаемся от украинского шантажа, и благодаря защищенным ценам венгры платят самые низкие цены на заправках, и мы должны двигаться дальше, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить Венгрию безопасным энергоснабжением".

"Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии", – подчеркнул премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что поскольку Украина также "атакует южный газопровод, поставляющий газ в Венгрию, Будапешт должен создать резервы, и поэтому венгры будут заполнять венгерские газохранилища вместо украинских".

Читайте на портале "Комментарии" — лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Виктора Орбана в организации спецоперации против его политической силы. По его словам, власти задействовали спецслужбы и полицию для попытки взлома и уничтожения ИТ-систем партии накануне выборов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп публично призвал венгров голосовать за переизбрание премьер-министра Виктора Орбана. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующий пост Трамп разместил в своей соцсети Truth Social.



