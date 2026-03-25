Орбан перекриває газ Україні: який ультиматум виставив Будапешт

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про призупинення транзиту газу до України. Будапешт висунув цинічний ультиматум, пов’язаний із транзитом нафти та внутрішніми цінами на паливо.

Віктор Орбан.

Політик зазначив, що поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині.

Прем'єр-міністр повідомив, що на найближчому засіданні уряду також буде внесено відповідну пропозицію.

За словами Орбана, Україна блокує роботу нафтопроводу "Дружба", і "поки що ми успішно захищаємося від українського шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках, і ми повинні рухатися далі, щоб прорвати нафтову блокаду і забезпечити Угорщину безпечним енергопостачання."

"Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини", – підкреслив прем'єр-міністр.

При цьому він наголосив, що оскільки Україна також "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини, Будапешт повинен створити резерви, і тому угорці будуть заповнювати угорські газосховища замість українських.

