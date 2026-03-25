Орбан перекриває газ Україні: який ультиматум виставив Будапешт
Орбан перекриває газ Україні: який ультиматум виставив Будапешт

Віктор Орбан заявив про припинення постачання газу Україні до відновлення роботи "Дружби"

25 березня 2026, 12:24
Кравцев Сергей

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про призупинення транзиту газу до України. Будапешт висунув цинічний ультиматум, пов’язаний із транзитом нафти та внутрішніми цінами на паливо.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Політик зазначив, що поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині.

Прем'єр-міністр повідомив, що на найближчому засіданні уряду також буде внесено відповідну пропозицію.

За словами Орбана, Україна блокує роботу нафтопроводу "Дружба", і "поки що ми успішно захищаємося від українського шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках, і ми повинні рухатися далі, щоб прорвати нафтову блокаду і забезпечити Угорщину безпечним енергопостачання."

"Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини", – підкреслив прем'єр-міністр.

При цьому він наголосив, що оскільки Україна також "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини, Будапешт повинен створити резерви, і тому угорці будуть заповнювати угорські газосховища замість українських.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем'єр-міністра Віктора Орбана в організації спецоперації проти його політичної сили. За його словами, влада задіяла спецслужби та поліцію для спроби злому та знищення ІТ-систем партії напередодні виборів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп привселюдно закликав угорців голосувати за переобрання прем'єр-міністра Віктора Орбана. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідний пост Трамп розмістив у своїй соцмережі Truth Social.




