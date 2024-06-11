logo

BTC/USD

67533.80

ETH/USD

3530.11

LTC/USD

78.61

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан получил самый плохой результат на выборах в Европарламент за всю историю
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан получил самый плохой результат на выборах в Европарламент за всю историю

Орбан лишается места в Европарламенте после новых выборов в Венгрии.

сегодня, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана победила на европейских выборах в Венгрии, она получила самый плохой результат за всю историю выборов в ЕС. В то время, как Венгерская оппозиция неожиданно набрала высокие баллы.

Орбан получил самый плохой результат на выборах в Европарламент за всю историю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Правящая коалиция "Фидес-КДНП" получила на выборах в Европарламент 44,8% голосов. Таким образом, партия Виктора Орбана обеспечила себе 11 из 21 места в Европарламенте от Венгрии. Несмотря на то, что это выглядит как победа Орбана, его партия получила самый плохой результат за всю историю выборов в Европарламент. Ранее "Фидес" только однажды получала менее 50% — 47,4% в 2004 году.

Кроме того, партия Орбана была частью правоцентристской группы EPP в Европейском парламенте, но из-за разногласий по верховенству права "Фидес" изгнали из политической группы. Теперь Орбан должен искать себе новую политическую группу, или оставаться вне больших политобъединений.

Главный оппонент Орбана, Петер Мадьяр из партии "Уважение и свобода" (TISZA) занял второе место и может рассчитывать в Европарламенте на 7 мест. Мадьяр назвал результаты "политическим землетрясением" и изменением политики в Венгрии.

"Это было противостояние лжи и правды, пропаганды и честного языка, коррупции и чистой общественной жизни, Востока и Запада, прошлой и новой силы", — сказал Мадьяр.

Также Петер Мадьяр заявил, что выборы не были честными, ведь провластная партия "Фидес" использовала десятки миллиардов евро на свою пропаганду. Аналитический центр Political Capital выяснил, что "Фидес" потратила около 4,3 млрд евро на рекламу в Google, где распространила антизападный нарратив, в то время как все оппозиционные партии вместе взятые потратили на рекламу в несколько раз меньше – 839 тыс. евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан попал в новый скандал, когда предложил закончить войну в Украине через 24 часа.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан назвал вторжение Путина в Украину "человеческим решением".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/orbans-fidesz-faces-worst-ever-eu-election-result/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости