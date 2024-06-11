Орбан получил самый плохой результат на выборах в Европарламент за всю историю

Несмотря на то, что партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана победила на европейских выборах в Венгрии, она получила самый плохой результат за всю историю выборов в ЕС. В то время, как Венгерская оппозиция неожиданно набрала высокие баллы.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Правящая коалиция "Фидес-КДНП" получила на выборах в Европарламент 44,8% голосов. Таким образом, партия Виктора Орбана обеспечила себе 11 из 21 места в Европарламенте от Венгрии. Несмотря на то, что это выглядит как победа Орбана, его партия получила самый плохой результат за всю историю выборов в Европарламент. Ранее "Фидес" только однажды получала менее 50% — 47,4% в 2004 году.

Кроме того, партия Орбана была частью правоцентристской группы EPP в Европейском парламенте, но из-за разногласий по верховенству права "Фидес" изгнали из политической группы. Теперь Орбан должен искать себе новую политическую группу, или оставаться вне больших политобъединений.

Главный оппонент Орбана, Петер Мадьяр из партии "Уважение и свобода" (TISZA) занял второе место и может рассчитывать в Европарламенте на 7 мест. Мадьяр назвал результаты "политическим землетрясением" и изменением политики в Венгрии.

"Это было противостояние лжи и правды, пропаганды и честного языка, коррупции и чистой общественной жизни, Востока и Запада, прошлой и новой силы", — сказал Мадьяр.

Также Петер Мадьяр заявил, что выборы не были честными, ведь провластная партия "Фидес" использовала десятки миллиардов евро на свою пропаганду. Аналитический центр Political Capital выяснил, что "Фидес" потратила около 4,3 млрд евро на рекламу в Google, где распространила антизападный нарратив, в то время как все оппозиционные партии вместе взятые потратили на рекламу в несколько раз меньше – 839 тыс. евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан попал в новый скандал, когда предложил закончить войну в Украине через 24 часа.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан назвал вторжение Путина в Украину "человеческим решением".