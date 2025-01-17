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Орбан повторил скандальное заявление Патрушева о "несуществовании" Украины: детали

Виктор Орбан в очередной раз подыграл Кремлю

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в Евросоюз несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире государственного радио сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан повторил скандальное заявление Патрушева о "несуществовании" Украины: детали

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В ходе этого же интервью Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен отменить санкции против России, поскольку администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать с русскими отношения, свободные от санкций", — заявил Виктор Орбан. 

По его мнению, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", но сейчас они находятся в фазе "преодоления этого". 

Виктор Орбан заявил, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа. 

"Со вторника в западном мире наступит новая эра", — сказал он. 

По его словам, четыре года назад пост президента якобы был украден у Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — давний соратник и помощник российского диктатора Владимира Путина, а также бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев в своих заявлениях об Украине не вышел за рамки официальной российской идеологии. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британские разведчики отметили в сводке, в интервью прокремлевской "Комсомольской правде" Патрушев заявил, что Украина может "прекратить свое существование" как страна в 2025 году.




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