Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в Евросоюз несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире государственного радио сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
В ходе этого же интервью Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен отменить санкции против России, поскольку администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".
По его мнению, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", но сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".
Виктор Орбан заявил, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа.
По его словам, четыре года назад пост президента якобы был украден у Трампа.
Читайте также на портале "Комментарии" — давний соратник и помощник российского диктатора Владимира Путина, а также бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев в своих заявлениях об Украине не вышел за рамки официальной российской идеологии. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Британские разведчики отметили в сводке, в интервью прокремлевской "Комсомольской правде" Патрушев заявил, что Украина может "прекратить свое существование" как страна в 2025 году.
Новости