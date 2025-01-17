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В ЕС хотят отмены санкций против России: чем объясняют

Венгрия вновь подымает вопрос отмены санкций ЕС против России

сегодня, 11:13
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Кравцев Сергей

Европейский Союз должен отменить санкции против России, поскольку администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио, сообщает Telex.

В ЕС хотят отмены санкций против России: чем объясняют

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать с русскими отношения, свободные от санкций", — заявил Виктор Орбан.

По его мнению, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", но сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".

Виктор Орбан заявил, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа. "Со вторника в западном мире наступит новая эра", — сказал он. По его словам, четыре года назад пост президента якобы был украден у Трампа.

"В 2020 году, если бы они не обманули, Дональд Трамп остался бы президентом, и тогда не было бы украинско-российской войны", — высказался Виктор Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия еще не приняла решения о поддержке продления санкций Евросоюза против России в конце этого месяца. Страна считает, что вопрос должен быть рассмотрен после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока, сообщает Reuters.

"Это вполне логично, что перед тем, как принять решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, мы должны получить мнение новой администрации США по поводу предстоящего санкционного режима", — отметил Бока во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам дипломата, санкции, которые могут быть продлены, касаются разных секторов экономики России, в частности, замораживания активов ее центрального банка.

Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданный поворот: что в команде Трампа заявили о новых санкциях против РФ.




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