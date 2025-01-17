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Кравцев Сергей
Европейский Союз должен отменить санкции против России, поскольку администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио, сообщает Telex.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
По его мнению, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", но сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".
Виктор Орбан заявил, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа. "Со вторника в западном мире наступит новая эра", — сказал он. По его словам, четыре года назад пост президента якобы был украден у Трампа.
Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия еще не приняла решения о поддержке продления санкций Евросоюза против России в конце этого месяца. Страна считает, что вопрос должен быть рассмотрен после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока, сообщает Reuters.
По словам дипломата, санкции, которые могут быть продлены, касаются разных секторов экономики России, в частности, замораживания активов ее центрального банка.
Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданный поворот: что в команде Трампа заявили о новых санкциях против РФ.
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