Орбан пробил дно наглым заявлением о поддержке Украины и анонсировал войну: детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, отметив, что среди лидеров ЕС нет единодушия по этому вопросу. Он сделал это заявление перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе, где вопрос передачи российских средств находится в повестке дня.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

На вопрос журналистов, почему он выступает против такой помощи, Орбан ответил, что целью Европейского Союза должен быть мир, а не эскалация конфликта.

"Дать деньги – это путь к войне", – подчеркнул венгерский премьер.

При этом политик объяснил, что попытки передать средства одной воюющей стороне другой угрожают безопасности ЕС и могут обострить конфликт.

Орбан назвал идею репарационного займа "тупым" и подчеркнул, что война ведется только между Россией и Украиной, а ЕС не должен вмешиваться финансово, чтобы подпитывать конфликт.

"Некоторые лидеры в Евросоюзе хотят забрать деньги у одной воюющей страны и передать другой. Это шаг к войне", – заявил он, поддержав мнение премьер-министра Бельгии, что такие действия недопустимы.

На уточнение, отстаивает ли он интересы ЕС или Москвы, Орбан ответил, что его позиция направлена на сохранение мира. Он подчеркнул, что для стабильности Европы важны конкретные шаги по прекращению конфликта, а не дальнейшая эскалация из-за финансовых интервенций.

