Орбан вкотре пробив дно нахабною заявою про підтримку України і анонсував війну: деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, зазначивши, що серед лідерів ЄС немає одностайності з цього питання. Він зробив цю заяву перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі, де питання передачі російських коштів перебуває на порядку денному.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

На запитання журналістів, чому він виступає проти такої допомоги, Орбан відповів, що метою Європейського Союзу має бути мир, а не ескалація конфлікту.

"Давати гроші – це шлях до війни", – підкреслив угорський прем’єр.

При цьому політик пояснив, що спроби передати кошти однієї воюючої сторони іншій загрожують безпеці ЄС і можуть загострити конфлікт.

Орбан назвав ідею репараційної позики "тупою" та підкреслив, що війна ведеться лише між Росією та Україною, а ЄС не має втручатися фінансово, щоб підживлювати конфлікт.

"Деякі лідери в Євросоюзі хочуть забрати гроші у однієї країни, що воює, і передати іншій. Це крок до війни", – заявив він, підтримавши думку прем’єр-міністра Бельгії, що такі дії неприпустимі.

На уточнення, чи відстоює він інтереси ЄС чи Москви, Орбан відповів, що його позиція спрямована на збереження миру. Він наголосив, що для стабільності Європи важливі конкретні кроки до припинення конфлікту, а не подальша ескалація через фінансові інтервенції.

