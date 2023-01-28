Орбан продолжает провоцировать Украину: почему так происходит – как найти управу на Венгрию

Венгрия занимает явно пророссийскую позицию, выступая, фактически, белой вороной в ЕС, где то и дело блокирует санкции против страны-агрессора. А недавно МИД Украины пришлось жестко реагировать на высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что "Украина как Афганистан и является ничейной землей". Есть ли возможность найти на Венгрию управу? Как следует действовать Украине и руководству ЕС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Украине нужно привлекать больше внимания наших западных партнеров на поведение Венгрии

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

"Как бы нам того не хотелось, найти управу на Венгрию, делающую очень противоречивые заявления в адрес Украины, занимающей явно пророссийскую позицию, повлиять на позицию официального Будапешта мы не можем. Мы не являемся ни членом НАТО, ни членом ЕС. Следовательно, не входим в механизмы и институты, через которые могли бы оказывать необходимое давление".

Единственный вариант, по словам эксперта, поступать так, как и делает наше Министерство иностранных дел. А именно – привлекать внимание наших западных партнеров (в первую очередь – США, Франции, Германии, которые имеют рычаги давления на Венгрию) к подобным скандальным заявлениям.

"Мы уже не раз видели, когда после подобных резонансных заявлений Венгрия, получив определенные сигналы со стороны Запада, шла на попятную. Со своей стороны, Украина на данном этапе может вызвать посла, вручить ноту протеста. А по дипломатическим каналам общаться со своими союзниками, чтобы они оказывали давление, в том числе непубличное, на официальный Будапешт. Поясняя, что за подобное поведение могут наказать урезанием помощи, финансирования, что возможен остракизм. Уже звучали отдельные заявления о необходимости исключить Венгрию из состава ЕС, – напоминает Максим Яли. – Потому что орбановский режим является абсолютно не демократичным".

Так и работает дипломатия, подчеркивает политолог. И дает результаты.

"Главное — вовремя реагировать, – считает эксперт. – Потому что заявления, подобные тем, что всё чаще делает Орбан, являются абсолютно неприемлемыми. Причем, не только для Украины, но и для наших западных партнеров, выступающих в союзниках нашей страны в борьбе с российской агрессией. И прекрасно понимающих, кому выгодны подобные заявления, на чью мельницу льет воду венгерское руководство. Учитывая разницу позиций и уровень конфронтации коллективного Запада с РФ, такие поступки Венгрии не могут не вызывать раздражения. И способны привести к конкретным действиям со стороны лидеров демократического мира".

Политика Орбана приобретает явный антиевропейский характер

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что Виктор Орбан, который пришел к власти на антироссийских лозунгах, при власти оказался весьма зависим от Кремля.

"Его политика при власти приобретает явный антиевропейский характер, несмотря на мнение венгров. В минувшие годы именно Орбан и его партия были в авангарде евроскептиков, но финансовая зависимость от Брюсселя периодически "ставит его на место", не позволяя изменить вектор развития Венгрии как европейского государства", – поясняет Сергей Быков.

Он считает, что Украине нужно быть начеку с Венгрией – и не позволять себя унижать.

"У Министерства иностранных дел нашей страны есть достаточный спектр дипломатических возможностей, чтобы обратить внимание на неподобающее поведение Орбана", – уверен эксперт.

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