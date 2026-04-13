Орбан проиграл: чем обернутся выборы в Венгрии для Будапешта, Киева и Брюсселя

На парламентских выборах в Венгрии уверенно победила оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром. Партия "Фидес" Виктора Орбана, которую активно поддерживает Россия и команда Дональда Трампа, потерпела поражение. Что такое результат выборов означает для Венгрии, ЕС и Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Произошел потенциальный перелом в политической траектории Венгрии

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что победа оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром – это событие, которое выходит далеко за пределы внутренней политики страны.

"Поражение Орбана и его партии "Фидес" – это сигнал собственно об изменении политического баланса не только в Венгрии, в Будапеште, но и во всем Европейском Союзе. Я бы рассматривал этот вопрос в трех плоскостях. И, прежде всего, первая плоскость очевидно, что это означает для Венгрии. Прежде всего, это конец эпохи Орбана, более десятилетия строившего модель так называемой неолиберальной демократии. Победа "Тиси" – это запрос общества на обновление, изменение и борьбу с коррупцией и, собственно, возвращение к прозападному курсу. Потому что Орбан явно от этого курса удалился. Петер Мадяр позиционирует себя как политик, который готов перезагрузить государственные институты и обещает восстановить баланс между властью и демократией. Вместе с этим не стоит ожидать каких-то мгновенных изменений, потому что собственно государственная система, сформированная во времена Орбана, достаточно глубоко укоренилась, и новой власти придется работать в условиях серьезного сопротивления той системе, которая была Орбаном построена", – отметил эксперт.

Потому, продолжает Владислав Дзивидзинский, можно сказать, что для Венгрии это не революция за одну ночь, а начало сложного переходного периода.

"Вторая плоскость – это последствия для Европейского Союза. Для ЕС это без преувеличения стратегическая победа и облегчение. Венгрия, которая управлялась Орбаном, была троянским конем внутри ЕС, постоянно блокируя решения по санкциям против России, блокируя решения о помощи, в том числе, нашей Украине. Поражение партии Орбана означает потенциальную разблокировку важных решений на встречах в Брюсселе. Также это ослабляет позиции политических сил, ориентирующихся на альтернативный центр влияния вне Европы. Важный момент для ЕС, что это еще и сигнал другим странам, даже долгосрочные какие-то популистические режимы могут проигрывать через существующие, отлаженные демократические механизмы", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, третья плоскость – это украинская. Для Украины результат состоявшихся выборов это безусловный плюс, причем ощутимый, но не без определенных нюансов. Причем аккуратный плюс. Потенциальные выгоды для Украины, прежде всего, это уменьшение блокировки помощи, потому что с уходом Орбана снижается риск, что будет постоянно и системно тормозить санкции и финансовую поддержку нашей страны. Второе – это ослабление пророссийского голоса в ЕС, что для Украины выгодно. Венгрия была одним из немногих центров, которые открыто и часто скептически относились к Украине.

"И это политическое изменение изменяет в целом баланс отношения к Украине. Третье – для Украины это определенное окно для диалога, для переговоров, потому что команда Петера Мадяра потенциально более открыта к конструктивным отношениям с Украиной во главе с Зеленским", – отметил эксперт.

Владислав Дзивидзинский говорит, что не нужно забывать и об ограничениях. Венгерская политика не станет полностью проукраинской. На это не стоит надеяться, потому что вопрос национальных меньшинств, в частности Закарпатья, останется и будет оставаться чувствительным. Оно и дальше может использоваться во внутренней политике.

"Еще одна оговорка – внешний курс всегда меняется медленно. То есть, даже при новой власти, которая может действовать прагматично, все равно могут быть собственные интересы и они не будут подчиняться лозике солидарности с Украиной", – отметил эксперт.

Резюмируя он подчеркнул, что победа Тисы – это не просто смена правительства. Это потенциальный перелом в политической траектории Венгрии.

"Для Европы – это шанс на консолидированную политику. Для Украины это аккуратный оптимизм, новые возможности, новые переговоры, новые компромиссы. Это как раз эти выборы показали, что это тот случай, когда геополитика меняется не из-за каких-то громких заявлений, а из-за результатов выборов именно в одной стране. И именно такие изменения сначала после выборов, а потом, надеюсь, институциональные могут иметь длинный, длительный эффект, на что я надеюсь", – подытожил Владислав Дзивидзинский.

Выборы, изменяющие правила игры

Политический эксперт, экс-дипломат Вадим Трюхан отметил, Венгрия сделала выбор, выходящий далеко за пределы национальной политики. Победа Петера Мадяра и его партии "Тиса" – это не просто смена власти. Это перезагрузка курса страны. По факту состоялись выборы, изменяющие правила игры, ведь на них явка была более 77%. По их результатам имеем конституционное большинство в парламенте для партии Тиса и беспрецедентную мобилизацию проевропейского избирателя.

"Венгры не просто сменили власть, они дали полный карт-бланш на смену системы. Что значит эта победа? Возвращение Венгрии в ядро ЕС, восстановление верховенства права, разблокирование миллиардов евро, переход от конфронтации к сотрудничеству, но главное – это о более сильном Европейском Союзе, а не только об одной стране", – отметил эксперт.

Если же говорить о последствиях выборов в Венгрии для Европы, то эти выборы стали месседжем для всех, кто строит политику на антиевропейских нарративах, изоляционизме, симпатиях к Кремлю. Избиратели этого не прощают. Кстати, Трамп и Вэнс снова дали в штангу. Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс снова пролетели: их ставка на “нелиберальную Европу” провалилась, европейцы выбрали интеграцию вместо изоляции – и американцам еще долго будет неловко за визит Венса в Будапешт с откровенной агитацией за Орбана.

"Что это значит для Украины? Меньше политических блокировок, больше предсказуемости, сильнее ЕС, способен действовать. И главное – меньше "троянских коней" внутри Союза. Вывод прост: 77% явки конституционное большинство – это не просто победа. Это мандат на смену геополитическому курсу. Европа должна быть сильной и будет", – отметил эксперт.

