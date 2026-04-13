Орбан програв: чим обернуться вибори в Угорщині для Будапешта, Києва та Брюсселя

На парламентських виборах в Угорщині впевнено перемогла опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Партія "Фідес" Віктора Орбана, яку активно підтримує Росія та команда Дональда Трампа, зазнала поразки. Що такий результат виборів означає для Угорщини, ЄС та України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Відбувся потенційний перелом у політичній траєкторії Угорщини

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський зазначив, перемога опозиційної партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром – це подія, яка виходить далеко за межі внутрішньої політики країни.

"Поразка Орбана і його партії "Фідес" – це сигнал, власне, про зміну політичного балансу не лише в Угорщині, в Будапешті, а й у всьому Європейському Союзі. Я би розглядав це питання в трьох площинах. І, передусім, перша площина, очевидно, що це означає для Угорщини. Перш за все, це кінець епохи Орбана, який понад десятиліття будував модель так званої неоліберальної демократії. Перемога "Тиси" – це запит суспільства на оновлення, зміну і боротьбу з корупцією, і, власне, повернення до прозахідного курсу. Тому що Орбан явно від цього курсу віддалився. Петер Мадяр позиціонує себе, як політик, який готовий перезавантажити державні інститути і обіцяє відновити баланс між владою і демократією. Разом з цим не варто очікувати якихось миттєвих змін, бо, власне, державна система, сформована за часів Орбана, достатньо глибоко вкорінилася, і новій владі доведеться працювати в умовах серйозного опору тієї системи, яка була Орбаном побудована", – зазначив експерт.

Тому, продовжує Владислав Дзівідзінський, можна сказати, що для Угорщини це не революція за одну ніч, а початок складного перехідного періоду.

"Друга площина – це наслідки для Європейського Союзу. Для ЄС це без перебільшення стратегічна перемога і полегшення. Угорщина, яка керувалася Орбаном, була троянським конем в середині ЄС, постійно блокуючи рішення щодо санкцій проти Росії, блокуючи рішення щодо допомоги, у тому числі, нашій Україні. Поразка партії Орбана означає потенційне розблокування важливих рішень на зустрічах у Брюсселі. Також це послаблює позиції політичних сил, які орієнтуються на альтернативний центр впливу поза межами Європи. Важливий момент для ЄС, що це ще й сигнал іншим країнам, що навіть довготривалі якісь популістичні режими можуть програвати через існуючі, налагоджені демократичні механізми", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, третя площина – це українська. Для України результат виборів, які відбулися, це безумовний плюс, причому відчутний, але не без певних нюансів. Причому обережний плюс. Потенційні вигоди для України, передусім, це зменшення блокування допомоги, бо з відходом Орбана знижується ризик, що буде постійно і системно гальмувати санкції і фінансову підтримку нашої країни. Друге – це послаблення проросійського голосу в ЄС, що для України є вигідним. Угорщина була одним з небагатьох центрів, які відкрито і часто скептично ставилися до України.

"І ця політична зміна змінює в цілому баланс ставлення до України. Третє – для України це певне вікно для діалогу, для переговорів, тому що команда Петера Мадяра потенційно є більш відкрита до конструктивних відносин з Україною на чолі з Зеленським", – зазначив експерт.

Владислав Дзівідзінський говорить, що не потрібно забувати й про обмеження. Угорська політика не стане повністю проукраїнською. На це не варто сподіватися, бо питання національних меншин, зокрема Закарпаття, залишиться і буде залишатися чутливим. Воно й надалі може використовуватися у внутрішній політиці.

"Ще одне застереження – зовнішній курс завжди змінюється повільно. Тобто навіть при новій владі, яка може діяти прагматично, все одно можуть бути власні інтереси і вони не будуть підпорядковуватися лозіці солідарності з Україною", – зауважив експерт.

Резюмуючи він наголосив, що перемога "Тиси" – це не просто зміна уряду. Це потенційний перелом у політичній траєкторії Угорщини.

"Для Європи – це шанс на консолідовану політику. Для України це обережний оптимізм, нові можливості, нові переговори, нові компроміси. Це якраз ці вибори показали, що це той випадок, коли геополітика змінюється не через якісь гучні заяви, а через результати виборів конкретно в одній країні. І саме такі зміни спочатку після виборів, а потім, сподіваюся, інституційні, можуть мати довгий, тривалий ефект, на що я сподіваюся", – підсумував Владислав Дзівідзінський.

Вибори, що змінюють правила гри

Політичний експерт, екс-дипломат Вадим Трюхан зазначив, Угорщина зробила вибір, який виходить далеко за межі національної політики. Перемога Петера Мадяра і його партії "Тиса" — це не просто зміна влади. Це – перезавантаження курсу країни. По факту відбулися вибори, що змінюють правила гри, адже на них явка була понад 77%. За їх результатами маємо конституційну більшість у парламенті для партії "Тиса" і безпрецедентну мобілізацію проєвропейського виборця.

"Угорці не просто змінили владу, вони дали повний карт-бланш на зміну системи. Що означає ця перемога? Повернення Угорщини в ядро ЄС, відновлення верховенства права, розблокування мільярдів євро, перехід від конфронтації до співпраці, але головне – це про сильніший Європейський Союз, а не лише про одну країну", – зазначив експерт.

Якщо ж говорити про наслідки виборів в Угорщині для Європи, то ці вибори стали меседжем для всіх, хто будує політику на: антиєвропейських наративах, ізоляціонізмі, симпатіях до Кремля. Виборці це не пробачають. До речі, Трамп і Венс знову дали у штангу. Дональд Трамп і Джей Ді Венс знову пролетіли: їхня ставка на “неліберальну Європу” провалилася, європейці обрали інтеграцію замість ізоляції – і американцям ще довго буде ніяково за візит Венса до Будапешта з відвертою агітацією за Орбана.

"Що це означає для України? Менше політичних блокувань, більше передбачуваності, сильніший ЄС, здатний діяти. І головне – менше “троянських коней” всередині Союзу. Висновок простий: 77% явки + конституційна більшість – це не просто перемога. Це мандат на зміну геополітичного курсу. Європа має бути сильною і буде", – констатував експерт.

