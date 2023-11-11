Орбан просчитался: в ЕС знают, что делать, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине

Шантаж Будапешта новым пакетом помощи Украине может не сработать, ведь Евросоюз знает, как обойти вето Венгрии на выделение 50 млрд евро для Украины. Брюссель может обратиться за помощью к другим странам союза по отдельности, чтобы набрать ту же сумму за счет двусторонних соглашений. Этот процесс может забрать немного больше времени, но его эффективность не ниже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на источники.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Венгрия рискует злоупотребить своей удачей. Мы бы предпочли, чтобы она была на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомителен, но у нас он есть, если потребуется", — рассказал чиновник ЕС агентству.

Отметим, о том, что страны ЕС рассматривают запасной план на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, ранее писал "Bloomberg". По словам источников агентства, запасной план будет включать национальные гарантии стран-членов ЕС по привлечению финансирования на рынках.

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