Орбан просчитался: в ЕС знают, что делать, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине

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Кравцев Сергей
Шантаж Будапешта новым пакетом помощи Украине может не сработать, ведь Евросоюз знает, как обойти вето Венгрии на выделение 50 млрд евро для Украины. Брюссель может обратиться за помощью к другим странам союза по отдельности, чтобы набрать ту же сумму за счет двусторонних соглашений. Этот процесс может забрать немного больше времени, но его эффективность не ниже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на источники.
Украина - ЕС. Фото: из открытых источников
Отметим, о том, что страны ЕС рассматривают запасной план на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, ранее писал "Bloomberg". По словам источников агентства, запасной план будет включать национальные гарантии стран-членов ЕС по привлечению финансирования на рынках.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что, если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 11:35
Це чудово і демократично. Нарешті кожний уряд буде особисто відповідати за витрати на гниле і розкрадацьке, не валити на щось загальне і далеке. В кожній країні доведеться розповідати своїм виборцям чому фінансуються заможні корумповані українці. Як чиновники і їх рідні в Україні, яка воює і нібито захищає всю Європу, можуть кожного дня витрачати більше 2000 євро за одного у розкішних ресторанах. Та і повернути тих, хто звикне до свободи, у загальне стойло європейської бюрократії буде важко.