Орбан рассказал, что ждет Запад за разрешение ВСУ бить по РФ западным оружием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нанесение украинской армией ударов западным оружием по целям на территории России грозит последствиями "с сильной реакцией" Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение венгерский глава правительства высказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Если мы позволим Украине с оружием, которое Италия также поставляет, нанести удар по России, то будут последствия с сильной российской реакцией, а риск вмешательства НАТО будет в шаге от нас", – заявил Виктор Орбан.

В то же время премьер признал, что войну в Украине начала Россия, "в этом нет сомнений", но "мы должны задать себе вопрос, что делать дальше".

"Мы стоим на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", – отметил премьер Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники нанесли удар по ракетному комплексу захватчиков С-300, который находился на территории Белгородской области. Однако, как заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в комментарии CNN, удары западными ракетами позволят Украине "поразить некоторые российские базирования, склады снабжения, центры командования и управления", но на ситуацию на Харьковщине повлияет не сильно. Об этом говорится в материале "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – почему российский диктатор Владимир Путин усилил ядерный шантаж: что жутко напугало Кремль.



