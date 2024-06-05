Орбан рассказал, что ждет Запад за разрешение ВСУ бить по РФ западным оружием

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нанесение украинской армией ударов западным оружием по целям на территории России грозит последствиями "с сильной реакцией" Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение венгерский глава правительства высказал в интервью итальянской газете Il Giornale.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
В то же время премьер признал, что войну в Украине начала Россия, "в этом нет сомнений", но "мы должны задать себе вопрос, что делать дальше".
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники нанесли удар по ракетному комплексу захватчиков С-300, который находился на территории Белгородской области. Однако, как заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в комментарии CNN, удары западными ракетами позволят Украине "поразить некоторые российские базирования, склады снабжения, центры командования и управления", но на ситуацию на Харьковщине повлияет не сильно. Об этом говорится в материале "CNN".
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