logo

BTC/USD

70875.46

ETH/USD

3800.63

LTC/USD

83.81

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан рассказал, что ждет Запад за разрешение ВСУ бить по РФ западным оружием
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан рассказал, что ждет Запад за разрешение ВСУ бить по РФ западным оружием

Виктор Орбан заявил о последствиях с сильной реакцией России в ответ на удары западным оружием

сегодня, 14:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нанесение украинской армией ударов западным оружием по целям на территории России грозит последствиями "с сильной реакцией" Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение венгерский глава правительства высказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

Орбан рассказал, что ждет Запад за разрешение ВСУ бить по РФ западным оружием

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Если мы позволим Украине с оружием, которое Италия также поставляет, нанести удар по России, то будут последствия с сильной российской реакцией, а риск вмешательства НАТО будет в шаге от нас", – заявил Виктор Орбан.

В то же время премьер признал, что войну в Украине начала Россия, "в этом нет сомнений", но "мы должны задать себе вопрос, что делать дальше".                                                                  

"Мы стоим на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", – отметил премьер Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники нанесли удар по ракетному комплексу захватчиков С-300, который находился на территории Белгородской области. Однако, как заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в комментарии CNN, удары западными ракетами позволят Украине "поразить некоторые российские базирования, склады снабжения, центры командования и управления", но на ситуацию на Харьковщине повлияет не сильно. Об этом говорится в материале "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – почему российский диктатор Владимир Путин усилил ядерный шантаж: что жутко напугало Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости