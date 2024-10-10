Орбан рассказал, как будет праздновать победу Трампа на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу и рассказал, как будет праздновать его победу – откроет несколько бутылок шампанского. Таким образом, Орбан в очередной раз подчеркнул свои разногласия с главными лидерами ЕС.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Венгрия должна принять других лидеров ЕС на саммите в Будапеште, который пройдет через несколько дней после президентских выборов в США. По этому поводу Виктор Орбан рассказал, как будет праздновать победу Трампа, если тот выиграет выборы в США.

"Мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется", – сказал Орбан.

Несмотря на то, что Венгрия обычно единственная страна, блокирующая вето на решение ЕС, в частности по помощи Украине, Орбан заявил, что саммит Европейского Союза в Будапеште может стать объединительным для блока и возможностью "попробовать найти общий голос".

По словам Орбана, если Трамп станет президентом США, то он будет быстро действовать и "установит мир" между Украиной и Россией. Как объясняет венгерский политик, "поэтому мы как европейские лидеры не будем тратить время". Орбан подчеркнул, что подход ЕС к окончанию войны в Украине "глуп", ведь войну нельзя выиграть на поле, поэтому ее нужно завершить переговорами.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно говорил, что "очень быстро" закончит войну в Украине, однако не сообщал подробностей, как он планирует это сделать, кроме как поговорить с Зеленским и Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Орбана пытались совершить нападение.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным отправил тайный груз в Россию.