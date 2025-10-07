Орбан рассказал о шантаже Зеленского: какие новые обвинения выставил Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует "тактику морального шантажа", а "Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС". Свое заявление одиозный премьер сделал в сети Х.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
По его словам, Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС.
Политик напомнил, что решение о вступлении в ЕС принимается государствами-членами единогласно.
Виктор Орбан также напомнил о "референдуме" по поддержке вступления Украины в Евросоюз, на котором "против" высказались 95% голосовавших.
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что евроинтеграционный курс Украины необратим, а попытки отдельных политиков остановить этот процесс будут напрасны. По его словам, Виктор Орбан лишь задерживает то, что произойдет, а именно членство Украины в Евросоюзе.