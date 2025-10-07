Орбан рассказал о шантаже Зеленского: какие новые обвинения выставил Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует "тактику морального шантажа", а "Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС". Свое заявление одиозный премьер сделал в сети Х.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия", – отметил венгерский премьер.

По его словам, Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС.

Политик напомнил, что решение о вступлении в ЕС принимается государствами-членами единогласно.

"Ни одна страна никогда не вступала в Европейский Союз путем шантажа – и на этот раз тоже не будет", – отметил премьер.

Виктор Орбан также напомнил о "референдуме" по поддержке вступления Украины в Евросоюз, на котором "против" высказались 95% голосовавших.

"Если вы хотите это изменить, медиакампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не является лучшим способом завоевать друзей", – высказался Орбан.

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что евроинтеграционный курс Украины необратим, а попытки отдельных политиков остановить этот процесс будут напрасны. По его словам, Виктор Орбан лишь задерживает то, что произойдет, а именно членство Украины в Евросоюзе.



