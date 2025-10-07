logo_ukra

Орбан розповів про шантаж Зеленського: які нові звинувачення виставив Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан розповів про шантаж Зеленського: які нові звинувачення виставив Україні

Віктор Орбан заявив, що без позитивного рішення від Угорщини Україна ніколи не стане членом ЄС

7 жовтня 2025, 07:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу", а "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС". Свою заяву одіозний прем'єр зробив у мережі Х.

Орбан розповів про шантаж Зеленського: які нові звинувачення виставив Україні

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його воєнні дії", – наголосив угорський прем'єр.

За його словами, Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС.

Політик нагадав, що рішення про вступ до ЄС ухвалюється державами-членами одноголосно.

"Жодна країна ніколи не вступала до Європейського Союзу шляхом шантажу – і цього разу також не буде", – зазначив прем'єр.

Віктор Орбан також нагадав про "референдум" щодо підтримки вступу України до Євросоюзу, на якому "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

"Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не найкращий спосіб завоювати друзів", — висловився Орбан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан увійде в історію як єдиний європейський лідер, який свідомо перешкоджав вступу України до Європейського Союзу.

Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив, що євроінтеграційний курс України необоротний, а спроби окремих політиків зупинити цей процес будуть марними. За його словами, Віктор Орбан лише затримує те, що станеться, зокрема членство України в Євросоюзі.




Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1975249372247171362
