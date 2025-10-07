Орбан розповів про шантаж Зеленського: які нові звинувачення виставив Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу", а "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС". Свою заяву одіозний прем'єр зробив у мережі Х.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
За його словами, Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС.
Політик нагадав, що рішення про вступ до ЄС ухвалюється державами-членами одноголосно.
Віктор Орбан також нагадав про "референдум" щодо підтримки вступу України до Євросоюзу, на якому "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан увійде в історію як єдиний європейський лідер, який свідомо перешкоджав вступу України до Європейського Союзу.
Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив, що євроінтеграційний курс України необоротний, а спроби окремих політиків зупинити цей процес будуть марними. За його словами, Віктор Орбан лише затримує те, що станеться, зокрема членство України в Євросоюзі.