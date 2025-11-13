Орбан рассказал венграм о "военной мафии" в Украине: громкие подробности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вслед за своим министром иностранных дел, отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, сообщив об этом в Facebook.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Комментируя последние расследования, Орбан назвал ситуацию в Украине "военной мафией", связанной с президентом Зеленским.

"Именно в этот хаос Брюссель пытается вливать деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потрачено на фронте, отнимет военная мафия. Это настоящее безумие", — подчеркнул венгерский премьер.

Он также повторил, что Венгрия не намерена пересылать средства своего народа в Украину, подчеркнув недавнее утверждение социальных выплат для венгерских семей.

"Из-за этого мы еще меньше готовы терпеть финансовые требования или шантаж со стороны украинского президента. Брюссель должен наконец-то понять, куда идут их деньги", — добавил Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тоже заявлял, что Евросоюз должен прекратить посылать деньги гражданам Украины.

Напомним, что по делу, связанному с Тимуром Миндичем, сторона обвинения отметила, что близкий друг Зеленского влиял на эксминистра энергетики Германа Галущенко и эксминистра обороны Рустема Умерова. Успешность деятельности Миндича, по версии обвинения, базировалась на его личных связях с чиновниками и частных встречах в квартире.

