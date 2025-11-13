Орбан розповів угорцям про "воєнну мафію" в Україні: гучгні подробиці

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, слідом за своїм міністром закордонних справ, відреагував на черговий корупційний скандал в Україні, повідомивши про це у Facebook.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

Коментуючи останні розслідування, Орбан назвав ситуацію в Україні "військовою мафією", пов’язаною з президентом Зеленським.

"Саме в цей хаос Брюссель намагається вливати гроші європейських платників податків. Те, що не буде витрачено на фронті, забере воєнна мафія. Це справжнє божевілля", – наголосив угорський прем’єр.

Він також повторив, що Угорщина не має наміру пересилати кошти свого народу в Україну, підкресливши натомість нещодавнє затвердження соціальних виплат для угорських сімей.

"Через це ми ще менше готові терпіти фінансові вимоги чи шантаж з боку українського президента. Брюссель має нарешті зрозуміти, куди йдуть їхні гроші", – додав Орбан.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто теж заявляв, що Євросоюз повинен припинити надсилати гроші громадянам України.

Нагадаємо, що у справі, пов’язаній із Тимуром Міндічем, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського впливав на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова. Успішність діяльності Міндіча, за версією обвинувачення, базувалася на його особистих зв’язках з високопосадовцями та приватних зустрічах у квартирі.

