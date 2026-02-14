logo

Главная Новости Мир ЕС Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе
НОВОСТИ

Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе

Премьер упрекнул, что Будапешт не позволит Украине стать членом Европейского Союза

14 февраля 2026, 17:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что благодаря украинцам он может думать о том, как нарастить живот, а не армию. Ответный комментарий Орбан опубликовал в сети Х.

Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз", — отметил он.

По словам Виктора Орбана, заявление украинского лидера, "очень поможет венграм четче увидеть ситуацию".

"Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", — добавил венгерский премьер.

Стоит напомнить, что Зеленский во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что благодаря Украине Орбан может думать об увеличении своего живота, а не армии. По его словам, именно украинцы удерживают европейский фронт.

Президент Украины подчеркнул, что за нашим народом стоит независимая Польша и стремительно развивающиеся свободные страны Балтии, Молдова и Румыния без диктатуры.

"И даже один Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков по улице Будапешта", — сказал глава государства.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.




Источник: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2022654600822641047
