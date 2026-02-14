Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что благодаря украинцам он может думать о том, как нарастить живот, а не армию. Ответный комментарий Орбан опубликовал в сети Х.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
По словам Виктора Орбана, заявление украинского лидера, "очень поможет венграм четче увидеть ситуацию".
Стоит напомнить, что Зеленский во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что благодаря Украине Орбан может думать об увеличении своего живота, а не армии. По его словам, именно украинцы удерживают европейский фронт.
Президент Украины подчеркнул, что за нашим народом стоит независимая Польша и стремительно развивающиеся свободные страны Балтии, Молдова и Румыния без диктатуры.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.