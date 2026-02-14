Орбан різко відреагував на стьоб Зеленського у Мюнхені про його живіт

Рубрики
Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що завдяки українцям він може думати про те, як наростити свій живіт, а не армію. Відповідний коментар Орбан опублікував у мережі Х.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
За словами Віктора Орбана, заява українського лідера, "дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію".
Варто нагадати, Зеленський під час виступу в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що завдяки Україні Орбан може думати про збільшення свого живота, а не армії. За його словами, саме українці тримають європейський фронт.
Президент України підкреслив, що за нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балтії, Молдова та Румунія, що стрімко розвиваються, без диктатури.
