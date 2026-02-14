Орбан різко відреагував на стьоб Зеленського у Мюнхені про його живіт

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що завдяки українцям він може думати про те, як наростити свій живіт, а не армію. Відповідний коментар Орбан опублікував у мережі Х.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу", — зазначив він.

За словами Віктора Орбана, заява українського лідера, "дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію".

"Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу", — додав угорський прем’єр.

Варто нагадати, Зеленський під час виступу в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що завдяки Україні Орбан може думати про збільшення свого живота, а не армії. За його словами, саме українці тримають європейський фронт.

Президент України підкреслив, що за нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балтії, Молдова та Румунія, що стрімко розвиваються, без диктатури.

"І навіть один Віктор може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити повернення російських танків на вулиці Будапешта", — сказав глава держави.

